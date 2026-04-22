«بي بي سي»: تمديد ترامب الهدنة مع إيران يؤكد اهتمامه المتزايد بإنهاء الصراع

خلص تقرير تحليلي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أمس الثلاثاء، إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد الهدنة مع إيران يؤكد "اهتمامه المتزايد بإنهاء الصراع مع إيران".

وقال التقرير إن الرئيس ترامب قرر منح نفسه مزيداً من الوقت بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وتأجيل الموعد النهائي الذي حدده لطهران من أجل التوصل إلى اتفاق، وإلا ستواجه باستئناف الحرب مجدداً.

ولفتت الهيئة البريطانية إلى أنه "بتمديد الهدنة، اختار ترامب عدم تنفيذ تهديداته - في الوقت الراهن - باستئناف حملة جوية مكثفة ضد طهران.

وأكدت “بي بي سي” أن "هذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي يتراجع فيها ترامب عن تهديداته بتصعيد الحرب، ما يُشير إلى اهتمامه المتزايد بإنهاء الصراع.