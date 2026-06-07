محافظ الدقهلية يتفقد حدائق حي شرق المنصورة ويناشد المواطنين الحفاظ على مكتسباتها

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددا من الحدائق العامة بحي شرق مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة جاهزيتها الدائمة لاستقبالهم، يرافقه اللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية، والدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

وتابع محافظ الدقهلية حالة النظافة العامة، وانتظام أعمال التشغيل، والتأكد من استمرار جاهزية الحدائق لاستقبال المواطنين بصورة لائقة، وأكد أن ما تشهده الحدائق من توافد المواطنين إليها خاصةً أيام العطلات والأعياد يعكس أهمية هذه المتنفسات الترفيهية، مناشدا المواطنين بضرورة الحفاظ على ما تحقق من تطوير وتعظيم الاستفادة من هذه الحدائق، والاستفادة من الخدمات المقدمة داخلها.

ووجه مرزوق بضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، والتأكد من سلامة المرافق العامة فيها، بما يضمن استدامة الشكل الحضاري للحدائق، ويحقق أقصى استفادة للمواطنين.