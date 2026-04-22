أهمية الاحتفال بيوم الأرض.. ودوره كمحرك رئيسي للاهتمام بالقضايا البيئية دوليا

أكد الدكتور هشام عيسى، خبير المناخ والتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية التغيرات المناخية، أن هناك فرقا بين يوم الأرض وساعة الأرض، حيث إن ساعة الأرض يكون بالأسبوع الأخير من مارس كل عام.

وقال عيسى، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إنها متعلقة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكيف أن العالم كله يجتمع على خفض استهلاكات الطاقة، أما اليوم فيوم الأرض يتعلق بالبيئة بصفة عامة، أحد عناصره التغيرات المناخية.

وأضاف أن يوم الأرض أيضا يتعلق بالتلوث بشكل عام، من تلوث البحار والتلوث الصناعي، لافتا إلى أن اختيار يوم الأرض كان ناتجا من أحد المكتشفين الأمريكيين فى تلوث كبير فى البيئة البحرية، وقدم طلبا للكونجرس الأمريكي بضرورة الاهتمام بالبيئة.