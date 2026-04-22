جريمة صادمة تكشف الخطر الخفي.. خبير علاقات إنسانية يُحذّر من «أصدقاء السوء» وتأثيرهم المُدمّر على الشباب

أثارت واقعة مقتل شاب يدعي سيف الخوالدة على يد صديقه، ثم حرق جثمانه وإذابته بمادة كيميائية مجهولة بعد قتله، حالة من الصدمة والغضب في المجتمع، لتعيد إلى الواجهة ملفًا بالغ الخطورة يتعلق بتأثير “أصدقاء السوء” على سلوك الأفراد، خاصة في مراحل المراهقة والشباب.

بعد قتله وحرقه تأثير مصادقة أصدقاء السوء

وفي هذا السياق، حذر الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، من خطورة هذه النوعية من العلاقات، مؤكدًا أنها قد تتحول من مجرد صحبة عابرة إلى بوابة لانحدار أخلاقي وسلوكي قد يصل إلى ارتكاب الجرائم.

أصدقاء السوء قد يقودون إلى الكارثة

وأكد الدكتور أحمد أمين في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الصداقة تُعد من أهم العوامل التي تُشكّل شخصية الإنسان، لكنها في الوقت نفسه قد تكون سلاحًا ذا حدين.

وأضاف أمين، إلى أن “الصحبة غير السوية لا تؤثر فقط على السلوك اليومي، بل قد تُعيد تشكيل منظومة القيم بالكامل، وهو ما يجعل بعض الشباب يبررون أفعالًا خطيرة تحت تأثير الجماعة”.

مخاطر أصدقاء السوء على الأبناء والشباب

ـ الانجراف السلوكي:

أوضح الخبير أن تقليد الأصدقاء يُعد من أخطر السلوكيات، حيث قد يبدأ الأمر بعادات بسيطة مثل الإهمال أو الكذب، ثم يتطور إلى سلوكيات عدوانية أو إجرامية.

ـ تراجع المستوى الدراسي:

الانشغال برفقة غير صالحة يؤدي غالبًا إلى إهدار الوقت والابتعاد عن التعليم، ما ينعكس سلبًا على مستقبل الأبناء.

ـ تشوّه القيم الأخلاقية:

مع الوقت، قد يصبح السلوك الخاطئ مقبولًا أو حتى “طبيعيًا” نتيجة ضغط الأصدقاء.

ـ زيادة التمرد على الأسرة:

يلجأ بعض الشباب إلى رفض نصائح الأهل، متأثرين بأفكار أصدقائهم، ما يزيد الفجوة داخل الأسرة.

ـ أضرار نفسية خطيرة:

العلاقات السامة قد تؤدي إلى القلق، ضعف الثقة بالنفس، أو الشعور بالاستغلال والسخرية.

كيف نحمي أبناءنا من أصدقاء السوء؟

- بناء الثقة والحوار:

شدد الدكتور أحمد أمين على أهمية خلق بيئة آمنة للحوار، تجعل الأبناء يشاركون تفاصيل حياتهم دون خوف.

- غرس القيم منذ الصغر:

تعليم الأبناء معايير الصداقة الحقيقية مثل الاحترام والصدق يساعدهم على اختيار أصدقائهم بعناية.

- المتابعة الواعية:

نصح بضرورة متابعة سلوك الأبناء بشكل ذكي دون انتهاك خصوصيتهم.

- تعليم مهارة الرفض:

تدريب الأبناء على قول “لا” أمام الضغوط السلبية يُعد من أهم وسائل الحماية.

- توفير بدائل إيجابية:

ممارسة الرياضة أو الأنشطة الفنية والتطوعية تساعد في تكوين صداقات صحية.

- القدوة الحسنة:

اختيارات الأهل لعلاقاتهم تنعكس بشكل مباشر على الأبناء.