وزير المالية:احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 59 مليار دولار.. ونمو الصادرات غير البترولية 16%

بدأ أحمد كجوك، وزير المالية ، إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.

وقال "كجوك" إن تكاتف الشعب المصري مع السياسات المالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية كان له كبير الأثر في تحقيق الأهداف ورفعة الوطن، مؤكدًا أن مصر أثبتت أنها ركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار إلى أن التحديات التي تفرضها الحرب والاضطرابات التي تشهدها أسواق العالم تؤثر على كافة الدول ومن بينها مصر، إلا أن الحكومة تعاملت بشكل استباقي مع آثار الحرب الإيرانية، من خلال توفير السلع الاستراتيجية وضمان الحد الأدنى لاستمرار النشاط الاقتصادي، وتوفير مخصصات الطاقة واحتياجات الدولة.

وأضاف أنه تم خفض استهلاك الوقود بنسبة 3%، وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15% تزامنًا مع الأحداث.

وأكد الوزير أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر سجل أعلى مستوياته، حيث وصل إلى 59 مليار دولار، مشيرًا إلى دعم قطاع الطاقة بـ90 مليار جنيه منذ بداية الأزمة والحرب في مارس الماضي.

واستعرض كجوك مؤشرات الموازنة، موضحًا نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 16%، ونمو الإيرادات العامة بنسبة 17%، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3%.