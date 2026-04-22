إنجاز دولي جديد للمراقبة الجوية المصرية .. انضمام 'أحمد ماجد' للاتحاد العالمي لـ IFATCA

أعلن نادي ضباط المراقبة الجوية المصري عن خطوة إيجابية جديدة تعكس حضور الكوادر المصرية في اللجان الدولية، بصدور قرار انضمام "أحمد ماجد" (ضابط مراقبة جوية وعضو النادي) إلى لجنة الاتصال والإعلام بالاتحاد الفيدرالي الدولي لضباط المراقبة الجوية (IFATCA).

ويأتي هذا الاختيار كإضافة قوية تهدف إلى نقل الخبرات وتطوير آليات العمل الإعلامي المهني في مجال المراقبة الجوية، وفتح آفاق أوسع لتعزيز التعاون بين النادي والاتحاد الدولي.

وعلى صعيد متصل، قام السيد محمد مصطفى عرفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا، بزيارة وفد نادي ضباط المراقبة الجوية المشارك في فعاليات المؤتمر الـ65 للاتحاد الدولي للمراقبة الجوية ببوخارست. وكان في استقباله الكابتن محمد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس الوفد، حيث بحث الجانبان سبل دعم التواجد المصري في المحافل الدولية.

وخلال الزيارة، أعرب السفير محمد مصطفى عرفي عن تقديره العميق للجهود التي يبذلها ضباط المراقبة الجوية المصريون للحفاظ على سلامة وأمن المجال الجوي، مشيداً بالأداء الاحترافي للكوادر المصرية، خاصة في ظل التحديات الراهنة وفترات إغلاق المجالات الجوية ببعض الدول المجاورة.

من جانبه، ثمن الكابتن محمد عبد المنعم الدعم المستمر الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها في الخارج وممثليها في المحافل الدولية، مؤكداً حرص النادي الدائم على تعزيز مكانة مصر في مجال المراقبة الجوية على المستويين الإقليمي والدولي.