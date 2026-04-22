مستشار رئيس وزراء العراق: حل الصراع بين أمريكا وإيران يحتاج إلى تقديم تنازلات

البهى عمرو

قال الدكتور عائد الهلالي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى خوض حرب واسعة مع إيران، وفي الوقت ذاته لا تبدو مستعدة للدخول في سلام حقيقي معها، مرجعًا ذلك إلى جملة من الأسباب الاستراتيجية والاقتصادية.

وأوضح الهلالي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من أبرز هذه الدوافع اهتمام واشنطن بموارد الطاقة، مشيرًا إلى أن النفط الإيراني يمثل عامل جذب مهم للولايات المتحدة، التي تسعى إلى تأمين احتياجاتها المستقبلية وضمان استدامة قوتها الاقتصادية والصناعية، مضيفا أن هذا التوجه يتقاطع مع سياسات أمريكية سابقة، مثل التحرك نحو النفط الفنزويلي، فضلًا عن تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرغبة في إبرام اتفاقات مشابهة.

وفي المقابل، أكد الهلالي أن إيران أيضًا لا ترغب في الانخراط في حرب مفتوحة، رغم امتلاكها مقومات جغرافية واقتصادية مهمة، من بينها حدود واسعة ومنافذ متعددة تساعدها على التكيف مع الضغوط، كما أثبتت خلال العقود الماضية.

وأشار إلى أن الضغوط الداخلية تلعب دورًا في مواقف الطرفين، لافتًا إلى أن استطلاعات رأي في الولايات المتحدة أظهرت أن نحو 37% من الأمريكيين يؤيدون استمرار التصعيد، في حين كشفت نتائج استطلاع أُجري في طهران أن نحو نصف الإيرانيين يفضلون التوجه نحو التفاوض بدلًا من استمرار حالة التوتر.

وبيّن الهلالي أن الطرفين يقفان في وضع دقيق، أشبه بالسير على حافة الهاوية، حيث يدرك كل منهما أن الانزلاق إلى مواجهة شاملة قد يكون مكلفًا للغاية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

لتقليل تكلفة الكهرباء.. كيف تنتقل من العداد الكودي إلى نظام الشرائح وتدفع أقل؟

ضياء العوضي

الخارجية المصرية حسمت الأمر.. ما السبب الحقيقي لوفاة ضياء العوضي؟

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

