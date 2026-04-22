مستشار رئيس وزراء العراق: حل الصراع بين أمريكا وإيران يحتاج إلى تقديم تنازلات

قال الدكتور عائد الهلالي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى خوض حرب واسعة مع إيران، وفي الوقت ذاته لا تبدو مستعدة للدخول في سلام حقيقي معها، مرجعًا ذلك إلى جملة من الأسباب الاستراتيجية والاقتصادية.

وأوضح الهلالي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من أبرز هذه الدوافع اهتمام واشنطن بموارد الطاقة، مشيرًا إلى أن النفط الإيراني يمثل عامل جذب مهم للولايات المتحدة، التي تسعى إلى تأمين احتياجاتها المستقبلية وضمان استدامة قوتها الاقتصادية والصناعية، مضيفا أن هذا التوجه يتقاطع مع سياسات أمريكية سابقة، مثل التحرك نحو النفط الفنزويلي، فضلًا عن تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرغبة في إبرام اتفاقات مشابهة.

وفي المقابل، أكد الهلالي أن إيران أيضًا لا ترغب في الانخراط في حرب مفتوحة، رغم امتلاكها مقومات جغرافية واقتصادية مهمة، من بينها حدود واسعة ومنافذ متعددة تساعدها على التكيف مع الضغوط، كما أثبتت خلال العقود الماضية.

وأشار إلى أن الضغوط الداخلية تلعب دورًا في مواقف الطرفين، لافتًا إلى أن استطلاعات رأي في الولايات المتحدة أظهرت أن نحو 37% من الأمريكيين يؤيدون استمرار التصعيد، في حين كشفت نتائج استطلاع أُجري في طهران أن نحو نصف الإيرانيين يفضلون التوجه نحو التفاوض بدلًا من استمرار حالة التوتر.

وبيّن الهلالي أن الطرفين يقفان في وضع دقيق، أشبه بالسير على حافة الهاوية، حيث يدرك كل منهما أن الانزلاق إلى مواجهة شاملة قد يكون مكلفًا للغاية.