قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: لا يجوز أن تحظى كرة القدم باهتمام يفوق التعليم والقراءة
وزير بحكومة الاحتلال يحرض حكومة بيروت ضد الفصائل اللبنانية
وزير التخطيط يستعرض أمام النواب الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية
ضبط مسؤول بمصحة لعلاج الإدمان بعد وفاة نزيل وهروب آخرين بأكتوبر
النواب ينتهي من حسم مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
مشروع قانون أمام النواب لتغليظ عقوبة الاعتداء على الوالدين والتنمر عليهما
لأول مرة.. الإسماعيلية تحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه
مستشار رئيس الوزراء العراقي: واشنطن وطهران ترغبان في الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب
نيران الحرس الثوري تشعل «هرمز».. استهداف سفينة حاويات قبالة عُمان واحتجاز أخرى
وزير الطيران: رفع درجة الجاهزية والاستعداد بالمطارات والناقل الوطني لموسم الحج
وزير المالية: 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و 7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية
وزير خارجية الاحتلال: حزب الله عدو مشترك لإسرائيل ولبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط مسؤول بمصحة لعلاج الإدمان بعد وفاة نزيل وهروب آخرين بأكتوبر

شهدت منطقة أكتوبر واقعة مأساوية، بعد وفاة أحد الأشخاص داخل مركز لعلاج الإدمان غير مرخص، وتحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بحدوث حالة وفاة داخل إحدى الشقق السكنية، التي تُستخدم كمركز لعلاج الإدمان دون الحصول على التراخيص اللازمة.


وبالانتقال إلى موقع البلاغ وإجراء الفحص، تبين أن المكان عبارة عن شقة بالطابق الأرضي داخل عقار سكني، تضم عدة غرف وصالة ومرافق أساسية، بالإضافة إلى حديقة خلفية، ويتم استغلالها كمصحة لعلاج الإدمان بالمخالفة للقانون.


وكشفت التحريات أن القائمين على إدارة المكان استقبلوا المتوفى لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ، ما دفعهم لمحاولة إسعافه ونقله، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إنقاذه.


وأوضحت التحريات أيضًا أن عددًا من المتواجدين داخل المركز غادروا المكان فور وقوع الحادث، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المسؤولين عن إدارته، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتورطين.


وبسؤال أحد أفراد أسرة المتوفى، أكد أنه أودعه بالمركز أملاً في علاجه من الإدمان، قبل أن يتلقى اتصالًا يفيد بتعرضه لوعكة صحية شديدة، ليُفاجأ بعد ساعات بخبر وفاته.


وأشارت التحريات الأولية إلى أن المركز كان يُدار بشكل غير قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابساتها.

أكتوبر مركز لعلاج الإدمان غير مرخص حالة وفاة

