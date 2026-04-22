ضبط مسؤول بمصحة لعلاج الإدمان بعد وفاة نزيل وهروب آخرين بأكتوبر

شهدت منطقة أكتوبر واقعة مأساوية، بعد وفاة أحد الأشخاص داخل مركز لعلاج الإدمان غير مرخص، وتحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث.





تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بحدوث حالة وفاة داخل إحدى الشقق السكنية، التي تُستخدم كمركز لعلاج الإدمان دون الحصول على التراخيص اللازمة.



وبالانتقال إلى موقع البلاغ وإجراء الفحص، تبين أن المكان عبارة عن شقة بالطابق الأرضي داخل عقار سكني، تضم عدة غرف وصالة ومرافق أساسية، بالإضافة إلى حديقة خلفية، ويتم استغلالها كمصحة لعلاج الإدمان بالمخالفة للقانون.



وكشفت التحريات أن القائمين على إدارة المكان استقبلوا المتوفى لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ، ما دفعهم لمحاولة إسعافه ونقله، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إنقاذه.



وأوضحت التحريات أيضًا أن عددًا من المتواجدين داخل المركز غادروا المكان فور وقوع الحادث، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المسؤولين عن إدارته، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتورطين.



وبسؤال أحد أفراد أسرة المتوفى، أكد أنه أودعه بالمركز أملاً في علاجه من الإدمان، قبل أن يتلقى اتصالًا يفيد بتعرضه لوعكة صحية شديدة، ليُفاجأ بعد ساعات بخبر وفاته.



وأشارت التحريات الأولية إلى أن المركز كان يُدار بشكل غير قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابساتها.