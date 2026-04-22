تسليمهم لدور رعاية.. الداخلية تكشف تفاصيل ترك سيدة لطفليها بالشارع

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام إحدى السيدات بترك نجليها بلا مأوى بالقاهرة.

وبالفحص أمكن التوصل إلى الطفلين المُشار إليهما (طالبان "سن14 ، سن11") ، حيث تبين أن والد الطفلين (مريض بشلل نصفى - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام).. وأمكن تحديد والدة الطفلين (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل) وأفادت بأنها قامت بإخراج الطفلين من مسكنهما لسوء سلوكهما المتكرر .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل المذكورة بضمان مالى، وتسليم الأطفال لإحدى دور الرعاية بالجيزة.