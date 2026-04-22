بعد فشل الصلح.. 6 مايو الحكم في مشاجرة الفردوس

حددت محكمة مستأنف جنح السادس من أكتوبر، جلسة 6 مايو المقبل، للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من متهمين على قرار إدانتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مشاجرة الفردوس"، وذلك بعد تعثر محاولات الصلح بين أطراف النزاع.



القضية التي شغلت الرأي العام تعود إلى واقعة تعدٍ على سائق داخل كمبوند الفردوس، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالضرب وإتلاف سيارة المجني عليه، إلى جانب السب والقذف وحيازة سلاح.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهمين لمدة سنة عن تهمة الضرب، مع كفالة لوقف التنفيذ، إضافة إلى 6 أشهر عن تهمة الإتلاف، فضلًا عن معاقبة الأب بالحبس 3 أشهر مع الشغل في واقعة حيازة سلاح أبيض، وتغريمه، بينما اكتفت المحكمة بتغريم المتهمة الرابعة في واقعة السب والقذف.

وقررت المحكمة خلال نظر الاستئناف إخلاء سبيل المتهمين، لحين الفصل النهائي في القضية.



وكشف التقرير الطبي للمجني عليه تعرضه لكدمات متفرقة في الرأس والأذن ومناطق متفرقة بالجسد، نتيجة الاعتداء.



ومن المنتظر أن تحسم المحكمة مصير المتهمين في جلسة مايو، وسط ترقب لقرار قد ينهي واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا.