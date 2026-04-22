الطفلة مريضة.. الداخلية تكشف تفاصيل منع معلمة لطالبة من تناول الطعام والدواء داخل المدرسة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من مُعلمة بإحدى المدارس بالقاهرة لقيامها بمنع نجلته من تناول الطعام والدواء الخاصين بها أثناء تواجدها بالمدرسة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق من (أحد الأشخاص وبصحبته نجلته "طالبة 8 سنوات") بتضرره من مُعلمة بإحدى المدارس بمدينة الشروق لقيامها بتكرار منع نجلته "الطالبة بذات المدرسة" من تناول الطعام والدواء الخاصين بها أثناء تواجدها بالمدرسة رغم كونها تعانى من أنيميا.

وبسؤال المشكو فى حقها ، أقرت بمنعها الطفلة المذكورة من تناول الطعام أثناء الحصص الدراسية للحفاظ على الإنضباط بالفصل الدراسى ، وعدم علمها بكونها مريضة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





