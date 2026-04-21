خلل مفاجئ في انستجرام يحول الصور إلى أبيض وأسود.. وميتا توضح التفاصيل

شهد مستخدمو تطبيق إنستجرام حول العالم عطلا تقنيا غير معتاد، أدى إلى ظهور الصور التي تم نشرها مؤخرا بدون ألوان، وكأنها ملتقطة بالأبيض والأسود، رغم رفعها بشكل طبيعي في الأصل.

هذا الخلل أثار حالة من الجدل والقلق بين المستخدمين، خاصة لدى المصورين وصناع المحتوى الذين يعتمدون بشكل أساسي على دقة الألوان وجودة الصورة، إذ شكك البعض في سلامة حساباتهم أو كفاءة أجهزتهم.

وأوضحت شركة ميتا أن المشكلة لا ترتبط بهواتف المستخدمين أو بإصدارات التطبيق لديهم، بل تعود إلى خطأ تقني داخلي في نظام معالجة الصور، وتحديدا تلك التي تعتمد على تقنية النطاق الديناميكي العالي HDR المستخدمة لتعزيز الألوان والتباين.

وبحسب الشركة، فإن خللا في الخوارزميات المسؤولة عن التعامل مع هذه التقنية أدى إلى فقدان الصور لألوانها تلقائيا بعد رفعها، ما تسبب في ظهورها بشكل رمادي بالكامل.

وأشارت التقارير إلى أن المشكلة بدأت في الظهور خلال يومي 18 و19 أبريل، قبل أن تتوسع وتلفت الانتباه عبر شكاوى المستخدمين على منصات أخرى مثل X وReddit.

الخلل لم يقتصر على الصور الجديدة فقط، بل امتد تأثيره إلى بعض الحسابات، حيث تحولت الصفحات الشخصية إلى ما يشبه معرضا للصور بالأبيض والأسود، ما زاد من مخاوف المستخدمين بشأن فقدان محتواهم البصري.

وأكدت "ميتا" أنها تمكنت من تحديد السبب الرئيسي للمشكلة، وبدأت بالفعل في إطلاق تحديث تقني لإصلاح الخلل، كما طمأنت المستخدمين بأن الصور المتأثرة ستعود تلقائيا إلى ألوانها الأصلية دون الحاجة لأي تدخل، مشيرة إلى أن استعادة جميع الحسابات قد تستغرق عدة ساعات.

وقدمت الشركة اعتذارا رسميا عن هذا العطل، مؤكدة حرصها على تحسين استقرار المنصة وتفادي تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلاً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاروخ قدر في شوارع طهران

بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد

شهادات ادخار البنك الأهلي

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

هاني شاكر

رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

وزير التربية والتعليم

التعليم: إجازة "تحرير سيناء" تشمل طلاب ومعلمي مدارس المحافظات التي تعمل السبت

جمال شعبان

حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟

ترشيحاتنا

طاجن السمك

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

الهالات السوداء

علاج الهالات السوداء بأسهل وأرخص الطرق

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل.. تتبيلة سرية بطعم المطاعم

بالصور

طريقة عمل المارشميلو في المنزل بخطوات سهلة .. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو

دراسة: تناول فيتامين «د» يوميًا يُساهم في تخفيف أمراض القولون

تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية

احترس .. الأطعمة الجاهزة ترفع خطر أمراض البروستاتا لدى الرجال

مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

عصابة نابولي

على طريقة La Casa de Papel .. عصابة تهرب عبر الصرف الصحي في نابولي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد