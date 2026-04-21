خلل مفاجئ في انستجرام يحول الصور إلى أبيض وأسود.. وميتا توضح التفاصيل

شهد مستخدمو تطبيق إنستجرام حول العالم عطلا تقنيا غير معتاد، أدى إلى ظهور الصور التي تم نشرها مؤخرا بدون ألوان، وكأنها ملتقطة بالأبيض والأسود، رغم رفعها بشكل طبيعي في الأصل.

هذا الخلل أثار حالة من الجدل والقلق بين المستخدمين، خاصة لدى المصورين وصناع المحتوى الذين يعتمدون بشكل أساسي على دقة الألوان وجودة الصورة، إذ شكك البعض في سلامة حساباتهم أو كفاءة أجهزتهم.

وأوضحت شركة ميتا أن المشكلة لا ترتبط بهواتف المستخدمين أو بإصدارات التطبيق لديهم، بل تعود إلى خطأ تقني داخلي في نظام معالجة الصور، وتحديدا تلك التي تعتمد على تقنية النطاق الديناميكي العالي HDR المستخدمة لتعزيز الألوان والتباين.

وبحسب الشركة، فإن خللا في الخوارزميات المسؤولة عن التعامل مع هذه التقنية أدى إلى فقدان الصور لألوانها تلقائيا بعد رفعها، ما تسبب في ظهورها بشكل رمادي بالكامل.

وأشارت التقارير إلى أن المشكلة بدأت في الظهور خلال يومي 18 و19 أبريل، قبل أن تتوسع وتلفت الانتباه عبر شكاوى المستخدمين على منصات أخرى مثل X وReddit.

الخلل لم يقتصر على الصور الجديدة فقط، بل امتد تأثيره إلى بعض الحسابات، حيث تحولت الصفحات الشخصية إلى ما يشبه معرضا للصور بالأبيض والأسود، ما زاد من مخاوف المستخدمين بشأن فقدان محتواهم البصري.

وأكدت "ميتا" أنها تمكنت من تحديد السبب الرئيسي للمشكلة، وبدأت بالفعل في إطلاق تحديث تقني لإصلاح الخلل، كما طمأنت المستخدمين بأن الصور المتأثرة ستعود تلقائيا إلى ألوانها الأصلية دون الحاجة لأي تدخل، مشيرة إلى أن استعادة جميع الحسابات قد تستغرق عدة ساعات.

وقدمت الشركة اعتذارا رسميا عن هذا العطل، مؤكدة حرصها على تحسين استقرار المنصة وتفادي تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلاً.