سيارات جديدة 2026 في سوق السيارات المصري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جاك JS6، وبايك X55، ودونج فنج ماجي، واكسييد LX، وجيتور داشينج .

جيتور داشينج موديل 2026

تحصل سيارة جيتور داشينج موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من جيتور داشينج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 330 ألف جنيه .

الفئة الثانية من جيتور داشينج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 480 ألف جنيه .

اكسييد LX موديل 2026

تستمد سيارة اكسييد LX موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 340 ألف جنيه .

دونج فنج ماجي موديل 2026

قوة سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تصل إلي 204 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

بايك X55 موديل 2026

عزم دوران سيارة بايك X55 موديل 2026 يصل إلي 305 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 185 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة بايك X55 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بايك X55 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بايك X55 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 414ألف جنيه .

جاك JS6 موديل 2026

زودت سيارة جاك JS6 موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 181 حصان، وعزم دوران 280 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .