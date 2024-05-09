توكيلات جماهير الأهلي.. محامي حسين الشحات: الواقعة رد فعل وننظر إقامة دعوى

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال العباسية لمرافعة دفاع اللاعب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، في قضية سب لاعب نادي بيراميدز.

وأكد المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع اللاعب حسين الشحات، أن لديه ملايين التوكيلات من جمهور النادي الأهلي لإقامة دعوى قضائية ضد اللاعب محمد الشيبي لاتهامه بالسب والقذف والإهانة، وأن الواقعة جاءت رد فعل من موكله، وذلك بعد الاستفزازات المتكررة من «الشيبي» وإهانته للاعبي النادي الأهلي وجمهوره حول العالم.

وأوضح محامي اللاعب حسين الشحات أمام هيئة المحكمة، أنه تم التصالح بين الطرفين أمام غرفة خلع الملابس عقب انتهاء المباراة على أرضية استاد الدفاع الجوي، مطالباً باستدعاء جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، للاستماع لأقوالهم بشأن العقوبات الموقعة على موكله، وإحالة الشيبي للجنة الانضباط.

وطلب محامي اللاعب محمد الشيبي، نجم بيراميدز، من هيئة المحكمة تعديل القيد والوصف بالقضية من إهانة بالقول إلى ضرب وتعدٍ.

قائلا إن مصر كلها والوطن العربي شاهدوا واقعة الضرب وسمعوا صوت الصفع على الوجه.

وأضاف أن “عددا من لاعبي النادي الأهلي ضربوا موكلي، وظهر ذلك من خلال الشاشات بالصوت والصورة”.

فيما غاب اللاعب حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، عن حضور جلسة محاكمته في قضية اتهامه بالتعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، خلال مباراة الفريقين في بطولة دوري NILE.

وفي الجلسة، لم يحضر الشيبي أيضًا، وهذه الواقعة بدأت بتقرير من الشرطة خلال مباراة الفريقين، يتهم فيه حسين الشحات بالاعتداء على الشيبي.

واتهم الشيبي حسين الشحات بالسب، والقذف، والضرب، والإهانة، والترويع، بالإضافة إلى التهديد بالإيذاء الجسدي، مما أدى إلى إصابته بأذى نفسي وجسدي، وذلك بعد نشر فيديوهات توثق واقعة الصفع على منصات التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الشيبي قد تغيب عن الحضور والمثول أمام لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، بعد استدعائه مرتين في الفترة السابقة، وقد اعتذر عن التواجد في المرة الأولى لأسباب شخصية، وفي المرة الثانية بسبب مشاركته في مباراة فريقه ضد المقاولون العرب في الدوري.