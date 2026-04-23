بعد الفوز على سيلتا فيجو.. 10 نقاط يحتاجها برشلونة للتتويج بلقب الدوري؟

عزّز برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على سيلتا فيجو بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 82 نقطة مع تبقي 6 مباريات فقط على نهاية الموسم.

ويبتعد الفريق الكتالوني بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ73 نقطة، مع إمكانية وصول الأخير إلى 91 نقطة كحد أقصى في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية.

وبناءً على ذلك، يحتاج برشلونة إلى بلوغ 92 نقطة لضمان التتويج رسميًا بلقب الدوري الإسباني دون انتظار نتائج ريال مدريد، أي ما يعادل تقريبًا 10 نقاط إضافية من مبارياته القادمة.

كما يمكن لبرشلونة حسم اللقب مبكرًا في حال مواصلة الانتصارات أو عبر مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حسب نتائج الفريقين قبل اللقاء المرتقب.