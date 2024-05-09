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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

7 آلاف شهريًا .. فرص عمل مميزة للشباب | تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبًا ماديًا ثابتًا وأيضًا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .


تفاصيل وظائف منصة توظيف مصر 


فرص عمل عديدة أعلنت عنها منصة توظيف مصر بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

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وتتوافر فرص عمل منصة توظيف مصر في إحدى الشركات الخاصة برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل منصة توظيف مصر 


وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان منصة توظيف مصر عبر صفحتها الرسمية أن بعض شركات القطاع الخاص تحتاج لمجموعة من العمال، للعمل لديها كسائقين ومندوبي مبيعات، وذلك برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه، مع احتساب الوقت الإضافي، وذلك لحملة المؤهلات المتوسطة.

شروط فرص عمل منصة توظيف مصر

ووفقًا لمنصة توظيف مصر يشترط للالتحاق بوظائف مجموعة شركات الخلود للتجارة والتوكيلات التجارية، عدد من الشروط كالتالي:

- رخصة قيادة درجة ثالثة.

- الجنس المطلوب.. ذكور.

- السن المطلوب.. من 21 إلى 40 سنة.

- تتضمن الشروط الواجب توافرها المؤهل المطلوب متوسط ثانوية فنية نظام 3 سنوات.

مميزات فرص عمل توظيف مصر

- يحصل المؤهل لتلك الوظيفة على راتب أساسي 7 آلاف جنيه.

- العمل بدوام كامل.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- يحصل الملتحق علي تأمينات صحية واجتماعية.

طرق التقديم على الوظيفة

ويمكن للراغبين في  التقديم على الوظيفة من خلال زيارة موقع توظيف مصر، ثم النقر على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة، في حال كان لديك حساب بالموقع، وإن لم يكن لديك حساب فيمكنك إنشاء حساب عليه بالضغط على «إنشاء حساب جديد».

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مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

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