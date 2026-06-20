لماذا يبدأ العام الهجري بـ شهر المحرم؟.. تعرف على قصة اعتماد التقويم الهجري

يغفل بعض الناس عن سبب بداية العام الهجري بـ شهر المحرم، ولماذا اختار الصحابة رضوان الله عليهم هذا الشهر ليكون أول شهور السنة الهجرية رغم أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع فيه، حيث يعد هذا التساؤل من أكثر الموضوعات بحثا مع بداية أول أيام رأس السنة الهجرية وشهر المحرم، وفي السطور التالية نتعرف على السبب.

لماذا يبدأ العام الهجري بشهر المحرم؟

وفي السياق، أكدت دار الإفتاء، أن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في ربيع الأول، موضحة أنه كان العزم على الهجرة والاستعداد لها في شهر المحرم، ولهذا كانت بداية العام به.

وأضافت الإفتاء، في منشور لها عبر موقعها الرسمي، أن الاحتفال بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام يكون في شهر المحرم، فيكون الاحتفال بها بمعنى الهجرة لا بخصوص يومها.

قصة اعتماد التقويم الهجري

وذكرت كتب التاريخ الإسلامي أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدة حكمه الرشيدة جمع الصحابة ليضعوا موعدا للتقويم الإسلامي، وكانت هناك بعض الآراء تقول "نؤرخ من مولد الرسول، بينما اقترح البعض الآخر بالأخذ بتاريخ وفاته، فى حين قال البعض الآخر بالأخذ بهجرته وكان الرأى الأخير هو الراجح والمتوافق عليه.

كما استشار الخليفة عمر بن الخطاب في هذه المسألة، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، فوافقاه الرأي، وبذلك انطلقت السنة الهجرية من هجرة الرسول التى توافق 622 للميلاد، لتصبح السنة الأولى فى التاريخ الهجري.

شهور العام الهجري 1448هـ

يشمل العام الهجري 1448هـ، 12 شهرا وهي بالترتيب: "مُحرّم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الآخر، وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوّال، وذو القعدة، وذو الحجة.

وتعد الأشهر الحرم كان العرب يقدسونها حتى جاء الإسلام وصدق على هذه الفطرة السليمة وهي أشهر "مُحرّم، ورجب، وذو القعدة، وذو الحجة".

دعاء بداية العام الهجري الجديد

- اللهم ما عملنا من عمل في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه؛ ونسياه ولم تنسه؛ وحلمت علينا مع قدرتك على عقوبتنا؛ ودعوتنا إلى التوبة بعد جرأتنا على معصيتك ؛ فإنا نستغفرك فاغفر لنا .

- اللهم يا كريم ياذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجائنا منك يا كريم وصلِّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض، أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك.

دعاء بداية العام

حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب".

يا مقلب القلوب والأبصار ، يا مدبر الليل والنهار ، ويا محول الحال والأحوال ، حول حالنا إلى أحسن حال هذه سنة جديدة ، وأنت مالك الملك ، أسألك خيرها وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ، وأستكفيك مؤونتها و شغلها يا ذا الجلال والإكرام واجعلها سنة خير وبركة وفرح على جميع المسلمين .

اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظه وانتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا الم عام جديد بدون فقدان اهلي واحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من احب.

اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في ابتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.

اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.