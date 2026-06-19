دعاء أول جمعة في العام الهجري الجديد.. اغتنم نفحات أول جمعة في شهر المحرم

تعد أول جمعة في العام الهجري الجديد 1448 من النفحات الإيمانية المباركة التي يحرص المسلمون على اغتنامها بالدعاء والذكر والاستغفار، خاصة أنها تأتي في شهر المحرم أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله سبحانه وتعالى، لذا يبحث كثيرون عن دعاء أول جمعة في العام الهجري الجديد، وأفضل أدعية شهر المحرم، وأدعية الرزق والتوفيق والمغفرة لاستقبال العام الجديد بقلوب عامرة بالإيمان والرجاء، سائلين الله أن يجعله عاما مليئا بالخيرات.

أدعية الرزق والفرج في أول جمعة من شهر المحرم

يستحب مع بداية العام الهجري الجديد 1448 أن يكثر كل مؤمن من الدعاء وخير الأدعية في هذا الوقت هو دعاء أول جمعة في العام الهجري الجديد لطلب الرزق ومنه:

اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه من حيث لا أحتسب.

اللهم افتح لي أبواب الخير والبركة والتوفيق.

اللهم فرّج همي ويسّر أمري واقض ديني وارزقني من واسع فضلك.

اللهم اجعل لي من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا ومن كل بلاء عافية.

أدعية التوبة والاستغفار مع بداية العام الهجري الجديد

ومن أدعية أول جمعة في العام الهجري الجديد أن يقول الداعي من أجل طلب الاستغفار:

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب وخطيئة، فاغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل العام الهجري الجديد عام توبة صادقة وقلب خاشع وعمل صالح متقبل. اللهم طهر قلوبنا من الذنوب، وأصلح أحوالنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم.

أدعية الجمعة في السنة الهجرية

1.اللهم اكتب لي ولأحبتي خير الأقدار في يوم الجمعة الأولى في السنة الهجرية الجديدة، واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه.

2. اللهم في الجمعة الأولى من السنة الهجرية ،نسألك فرجا لجميع همومنا وتحقيقا لآمالنا واستجابة لجميع دعواتنا.

3. اللهم اغفر ذنوبنا وخطايانا، وأشفي مرضانا، وأرحم موتانا وموتى المسلمين.

4. اللهم زد في إيماننا و أعنا على طاعتك ووفقنا يارب واصلح قلوبنا .

5.اللهم ما قسمت في هذا السنة من خير وبركة، وسعادة، وسعة رزق، واستجابة دعاء فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

6. اللهم أفرح قلوبنا، وأغسل أحزاننا وهمومنا.

7. اللهم اغفر لي ذنوبي واصلح نفسي واسترني واكرمني في العام الجديد.

8. اللهم اجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج يا رب العالمين.

9. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

10. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

11. اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لا يمسهما الحزن ولا الضرر.

12. يا رب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمة فاجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يا رب.

13. اللهم اجعله عام خير وبركة اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف تجاوز الناس المحبطة والسيئة وانظر للأمام نظرة انتصار.

14. اللهم ارزقنا فيه الخير والفلاح والنجاح وصلاح القلب والنفس والحال.

15. اللهم اجعل عامنا الجديد عام خير و أمن و بداية نهضة للأمة الإسلامية والعربية يا رب العالمين .

16. اللهم نسألك توفيقا من عندك وبداية خير للجميع .

دعاء الجمعة المستجاب

ورد في الحديث الشريف عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، حيث حثنا على أربعة أمور عند الدعاء تجعل الله سبحانه وتعالى يستجيبه، فيتحول إلى أفضل صيغة من دعاء يوم الجمعة المستجاب .

وورد أن أول هذه الأمور الأربعة بدء الدعاء بتمجيد الله عز وجل، وثانيها الثناء عليه جل وعلا، وثالثها الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- ، ورابعًا الدعاء بحاجته.

وورد في سُنن أبي داود، أنه سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: - أَوْ لِغَيْرِهِ - : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ».