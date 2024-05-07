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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الدقهلية: تذليل العقبات أمام شركات الدعاية والإعلان لتوفير فرص عمل للشباب

صدى البلد

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أهمية تعظيم موارد الإعلانات، والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان؛ لتوفير فرص عمل للشباب مع الدعم الكامل للقطاع الخاص.


جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، اليوم، الثلاثاء، لاجتماع اللجنة العليا للإعلانات؛ لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الإعلانات وكيفية الاستفادة منها، بحضورنائبه الدكتور هيثم الشيخ، والسكرتير العام للمحافظة أيمن الشريف. 

استعرض المحافظ - خلال الاجتماع - مناقشة طرح حق استغلال الشوارع بالمراكز والمدن والأحياء لطرحها بالمزايدة العلنية العامة لإقامة إعلانات بها، كما استعرض الاجتماع تقارير لجان المعاينات للأماكن والمواقع المقرر طرحها لتنفيذ أعلانات بها بعدد من المراكز والمدن والأحياء.

وفي هذا الصدد وجه المحافظ بسرعة حصر وتحديد الشوارع الرئيسية التي تصلح لوضع إعلانات بها بجميع المراكز والمدن وطرحها فوراً أمام شركات الإعلانات من خلال المزايدة العلنية المقرر طرحها.

كما أكد المحافظ دعمه الكامل لكافة لمنظومة الإعلانات؛ حفاظاً علي موارد الدوله ،وإعادة استغلالها مره أخري في دعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق لتحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحية أخرى، كلف المحافظ، مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة عصام حجاج برئاسة لجنة للمرور والمعاينة على الطبيعة لمتابعة سير العمل بمجازر مراكز مدن أجا والسنبلاوين.

أوضح مختار، أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة للمرور على المجازر؛ لمتابعة أعمال النظافة ورفع الكفاءة والوقوف على مدى جاهزية كافة مجازر المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي إطار هذا الصدد قال المحافظ، إن المحافظة بجميع أجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل توفير الراحة والعمل الجاد من خلال كافة القطاعات عملا على راحة المواطنين بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكدا علي ضرورة تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني كالأجبان والألبان والزبادي وغيرها وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين ومباحث التموين، ومتابعة الأسواق والتحصين المستمر للثروة الداجنة والتطهير الدوري للأسواق؛ حرصا توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين. 

بدوره، أوضح مدير عام الأنتاج والتنمية الاقتصادية، أن اللجنة ضمت في عضويتها مدير الأنتاج الحيواني ومدير التعاون الزراعي بالمحافظة ونائبي رؤساء مجالس أجا والسنبلاوين ومديري المتابعة ومديري التفتيش ومديري التنمية الاقتصادية برئاسة المركز ومديري المجازر المشار إليها.

أشار حجاج إلى أن المحافظ وجه لتفعيل التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير احتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه استعدادا لاستقبال العيد.

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