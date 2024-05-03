15000 جنيه شهريا.. فرص عمل مميزة للشباب | تفاصيل

يسعى الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .



وظائف منصة توظيف مصر



فرص عمل عديدة أعلنت عنها منصة توظيف مصر بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

وتتوافر فرص عمل منصة توظيف مصر في إحدى الشركات الخاصة برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل منصة توظيف مصر



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان منصة توظيف مصر عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف مديري مشروعات تنفيذي «مدني أو معماري» فى أحدي الشركات للعمل لديها في مقرها بمحافظة القاهرة، برواتب مجزية تصل إلى 15 ألف جنيه، وحوافز كبيرة.

شروط فرص عمل منصة توظيف مصر

- خبرة بالمقاولات.

- مستوي الخبرة: مدير / مشرف لمدة لا تقل عن 3 سنوات خبرة.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الإنجليزية: جيد.

- السن المطلوب: 35 إلى 55 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الهندسة).

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

مميزات فرص عمل منصة توظيف مصر

- الراتب الأساسي: يتراوح بين 12 و15 ألف جنيه.

- الحوافز الاضافية: تبدأ من 1000 وحتى 3 آلاف جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن (سكن تابع للشركة).

- تأمينات صحية واجتماعية.

طرق التقديم على الوظيفة

ويمكن للراغبين في التقديم على الوظيفة من خلال زيارة موقع توظيف مصر، ثم النقر على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة، في حال كان لديك حساب بالموقع، وإن لم يكن لديك حساب فيمكنك إنشاء حساب عليه بالضغط على «إنشاء حساب جديد».

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

