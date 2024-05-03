عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

15000 جنيه شهريا.. فرص عمل مميزة للشباب | تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .


وظائف منصة توظيف مصر 


فرص عمل عديدة أعلنت عنها منصة توظيف مصر بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

txt

الحق وظيفتك.. 3408 فرص عمل في 55 شركة تنتظر شباب 16 محافظة

txt

مكافآت وحوافز.. فرص عمل لا تعوض للشباب| تفاصيل

وتتوافر فرص عمل منصة توظيف مصر في إحدى الشركات الخاصة برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل منصة توظيف مصر 


وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان منصة توظيف مصر عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف مديري مشروعات تنفيذي «مدني أو معماري» فى أحدي الشركات للعمل لديها في مقرها بمحافظة القاهرة، برواتب مجزية تصل إلى 15 ألف جنيه، وحوافز كبيرة.

شروط فرص عمل منصة توظيف مصر

- خبرة بالمقاولات.

- مستوي الخبرة: مدير / مشرف لمدة لا تقل عن 3 سنوات خبرة.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الإنجليزية: جيد.

- السن المطلوب: 35 إلى 55 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الهندسة).

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

مميزات فرص عمل منصة توظيف مصر

- الراتب الأساسي: يتراوح بين 12 و15 ألف جنيه.

- الحوافز الاضافية: تبدأ من 1000 وحتى 3 آلاف جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن (سكن تابع للشركة).

- تأمينات صحية واجتماعية.

طرق التقديم على الوظيفة

ويمكن للراغبين في  التقديم على الوظيفة من خلال زيارة موقع توظيف مصر، ثم النقر على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة، في حال كان لديك حساب بالموقع، وإن لم يكن لديك حساب فيمكنك إنشاء حساب عليه بالضغط على «إنشاء حساب جديد».

مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

txt

محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الاستثمار لخلق فرص عمل للشباب

txt

وظائف خالية بتلك المستشفيات .. قدم الآن

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.
 

فرص عمل فرص عمل للشباب منصة توظيف مصر فرصنا فرص عمل موقع فرصنا وظائف شاغرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا عاجلا

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

الوزراء يتلقى 3500 شكوى بتلاعب المخابز في وزن وسعر الخبز المدعم

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

موضوعات متعلقة

206 فرص عمل| مترو الأنفاق تعلن عن وظائف جديدة بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT.. الشروط وكيفية التقديم

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي لشغل وظائف بمصلحة الخبراء

ترشيحاتنا

حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد.. دار الإفتاء ترد

تحرك جديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص| ماذا سيحدث ؟

الإعلامية الشهيرة خلف القضبان| أول صورة لحليمة بولند من داخل السجن.. تفاصيل

بوظ جسمها .. أعراض مرض غريب تعاني منه فنانة شهيرة

شعبة المستوردين: إطلاق تطبيق "رادار الأسعار" يوفر رصدا ميدانيا لتوافر السلع

تصريح جديد من يورجن كلوب بعد أزمته مع محمد صلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي تثير الجدل بسبب سعر حقيبتها الأخيرة| شاهد

شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

طريقة عمل أكواب تشيز كيك بسكوت الشيكولاتة

فيديو

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ