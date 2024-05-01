وظائف خالية بتلك المستشفيات .. قدم الآن

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنها موقع توظيف مصر عن حاجة أحد المستشفيات الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر، إلى موظفي أمن برواتب مجزية قابلة للتفاوض، وذلك لحاملي المؤهلات فوق المتوسطة «دبلوم فني نظام 5 سنوات»، وإليك تفاصيل الوظيفة وشروطها كالتالي:-

مميزات الوظيفة



يحصل المتقدم على هذه الوظيفة على راتب قابل للتفاوض، مع بعض المميزات الأخرى كالتالي:

- توفير سكن «سكن تابع للشركة».

- تأمينات صحية واجتماعية.

- العمل يوم كامل.

- الحصول على بدل تغذية «توفير وجبة».

- يُحتسب الوقت الإضافي.

وظيفة

الأعمال التي يقوم بها الموظف





- تنظيم وقت الزيارة.

- الحفاظ على ممتلكات المستشفى.

- يفضل خبرة العمل بمجال الرعاية الصحية.

- القيام بأعمال الأمن.

- تسجيل كل إجراءات الدخول والخروج من وإلى المستشفى.

- التسجيل بدفتر الأمن.

متطلبات الوظيفة



- مستوى الخبرة: متوسطة لمدة سنتين على الأقل.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- اللغة الإنجليزية: معرفة الأساسيات.

- السن المطلوب: من 25 إلى 40 سنة.

- الحاسب الآلي: معرفة الأساسيات.

- المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط».

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.