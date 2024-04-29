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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شروط التقديم في ‎وظيفة معلم مساعد بالقليوبية.. اعرف التفاصيل

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية شروط التقديم في مسابقة وظيفة معلم مساعد في مادتى اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ضمن مسابقة وظيفة معلم مساعد لشغل نحو 18886 وظيفة بوزارة التربية والتعليم، وهي كالتالي:


- أن يكون مصري الجنسية.
- أن يكون حسن السيرة، والسمعة.
- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا، في تاريخ نشر الإعلان.
- الحصول على مؤهل عالٍ تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.
- أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.
- اجتياز الاختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
- اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتاز الاختبارات والتدريبات المطلوبة.
- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.
- سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.
وقالت محافظة القليوبية أنه من المقرر فتح باب التقديم لوظيفة معلم مساعد على مستوى الجمهورية وفى القليوبية من 14 إلى 27 مايو المقبل على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

القليوبية مسابقة وظيفة معلم مساعد اللغة العربية اللغة الإنجليزية ت محافظة القليوبية

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