عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فرصة عمل بوزارة العدل.. رابط الاستعلام عن نتيجة 243 وظيفة بمصلحة الخبراء

وزارة العدل
وزارة العدل

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد امتحان المتقدمين في مسابقة لشغل وظائف بمصلحة الخبراء في وزارة العدل.

وقام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني، وموعده، للمتقدمين في مسابقة شغل 243 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 7 مايو 2024، وتستمر حتى 5 يونيو 2024.

ويمكن  للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال https://jobs.caoa.gov.eg/.

العدل الجهاز المركزي للتنظيم بوابة الوظائف الحكومية جهاز التنظيم والإدارة مصلحة الخبراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

تعطيل العمل بالبنوك 48 ساعة بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

قرار عاجل بشأن المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في واقعة طالبة جامعة العريش

حبس وغرامة .. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

طريقة حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية

10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل

وفاة محام أثناء تأدية عمله في محكمة القاهرة الجديدة

سقوط سيارة من أعلى الكوبري.. نجاة ركاب مترو روض الفرج من كارثة.. صورة

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمة بقـ تل طفلة الدقهلية

أخبار صادمة لتجار الدولار بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

فرحة للجماهير.. الأهلي يتلقى نبأ سارًّا قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

لطلاب الثانوية العامة| الأعلى للجامعات يوضح موقف اختبارات القدرات لهذه الكليات.. تفاصيل

مظاهرات في شارع بيجن في إسرائيل للمطالبة بعودة المخطوفين

التعادل 1-1 يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا وفاركو بالدوري

مسلسل الحشاشين يثير ضجة في إيران.. ماذا قالوا عنه؟

شراكة إستراتيجية.. مجلس التعاون الخليجي يختتم اجتماعه الوزاري المشترك مع الولايات المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج لافت.. مي كساب تستعرض جمالها بصورة جديدة

الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني تتألق بملابس أنيقة.. سعرها غير متوقع

حادثة المروحة.. السبب في احتلال فرنسا للجزائر.. ما القصة؟

نادية الجندي تبهر متابعيها بفستان ملفت| شاهد

فيديو

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ