فرصة عمل بوزارة العدل.. رابط الاستعلام عن نتيجة 243 وظيفة بمصلحة الخبراء

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد امتحان المتقدمين في مسابقة لشغل وظائف بمصلحة الخبراء في وزارة العدل.

وقام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني، وموعده، للمتقدمين في مسابقة شغل 243 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 7 مايو 2024، وتستمر حتى 5 يونيو 2024.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال https://jobs.caoa.gov.eg/.