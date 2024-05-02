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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مكافآت وحوافز.. فرص عمل لا تعوض للشباب| تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها، خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلى الحصول علي فرص فى سوق العمل .


وظائف وزارة الشباب والرياضة 

فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تتناسب مع جميع التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب، كما أنها توفر رواتب مجزية.

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تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن إعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة كما يلي:

- مديرو فروع، يشترط خبرة في مجال الهايبر ماركت.

- مديرو أقسام خبرة في المجال.

- مشرفو أقسام خبرة في المجال.

- مشرف كاشير.

- محاسب خزنة.

- أخصائي تسويق إلكتروني.

- أخصائي دعم فني.

- مهندس تبريد وتكييف.

- فني تبريد وتكييف.

- فني سباكة.

- كاشير.

- مراقب مخزون.

- موظف FMC.

- منسقو ممرات.

- عمال مخازن.

- سائق فيسبا.

- موظفو خدمات.

- عمال مخازن.

- مراقبو كاميرات.

- موظفو أمن.

- سائق رخصة أولى وثانية.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- مطلوب جميع المؤهلات سواء كان مؤهلا عاليا أومتوسطا أوفوق المتوسط.

- تتضمن الشروط الحد الأقصى السن 45 عاما.

- كما يشترط وجود موقف واضح من التجنيد.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة.

- فرص للترقي.

- تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

- إجازات سنوية ورسمية.

- مكافآت وحوافز.

- يعمل المقبولون في الوظائف بالقاهرة والجيزة.

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كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملء الاستمارة أو الذهاب إلى العنوان 40 شارع الزيتون أمام شركة المياه، محطة مترو حدائق الزيتون، يوم  السبت 4 مايو 2024 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساء.

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