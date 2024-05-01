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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

قدم الآن.. "مترو الأنفاق" تعلن عن وظائف جديدة| الأوراق المطلوبة والشروط

وظائف القطارات
وظائف القطارات

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن حاجتها لشغل وظائف فنية بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف، المعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الشركة إن مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) هو مشروع جديد يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، ومالك المشروع وزارة النقل / الهيئة القومية للأنفاق، والمقاول العام هو تحالف شركتي كريك افيك إنترناشيونال «CREC- AVIC INTL Consortium» وهو المسئول عن إنشاء وتركيب وصيانة المعدات الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.

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موعد التقديم للوظائف في المترو 

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنه يتم تقديم الطلبات مرفق بها المستندات المطلوبة في ظرف موضح عليه اسم الوظيفة والقسم التابع لها بمبنى الهيئة القومية للأنفاق بميدان رمسيس خلال الفترة من أول مايو حتى 16 من نفس الشهر.

وجاءت الوظائف المطلوبة بالقطار الخفيف LRT كالتالي: 

  • 30 فني إشارات
  • 12 فني اتصالات
  • 1 فني كهرباء
  • 5 فني صيانة ميكانيكية
  • 4 فني صيانة جرارات السكة الحديد
  • 3 فني صيانة موقع
  • 1 فني صيانة أنظمة التذاكر
  • 2 فني كهرباء أنظمة التذاكر
  • 12 فني ميكانيكي
  • 88 فني كهرباء - شبكات كهربائية جهد عالي
  • 48 عامل صيانة (مساعد فني)

 شروط وظائف القطار الخفيف:

وذكرت الهيئة القومية للأنفاق عدة متطلبات عامة للقبول في وظائف القطار الخفيف المتاحة، والتي تتضمن 9 شروط هامة: 
1- معرفة بصيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية.
2- حاصل على دبلوم فني صناعي أو معهد فني صناعي.
3- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.
4- ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 40 عامًا.
5- أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
6- القدرة على تحمل المسئولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوي، والالتزام باللوائح والقوانين.
7- ليس لديه سجلات جنائية.
8- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة ولا يعاني من شعف الرؤية أو عمى الألوان.
9- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

جدير بالذكر أن الوظيفة متاحة لمن لديه معرفة أو خبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب “الميكانيكية - الوحدات المتحركة  - الكهربائية - الإشارات  - الاتصالات”، أو لديه خبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية.

206 فرص عمل| مترو الأنفاق تعلن عن وظائف جديدة بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT.. الشروط وكيفية التقديم

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المستندات المطلوبة لوظائف القطار الكهربائي:

- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادات الخبرة إن وجد.

- شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها.

- صورة حوالة بريدية بمبلغ 25 جنيها باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

- عدد 2 صورة شخصية.

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