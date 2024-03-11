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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من قنا لسفاجا .. معدلات تنفيذ الخط الثالث من القطار الكهربائى السريع

زيارة اليوم
زيارة اليوم

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة القومية للأنفاق  بجولة تفقدية بمسار الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائى السريع ( قنا / الغردقة  / سفاجا ) وذلك  لمتابعة البدء  في تنفيذ المشروع  ودفع الشركات لتكثيف المعدات والتأكيد على الإلتزام بالبرنامج الزمني المخطط للمشروع.

بدأت الجولة  بتفقد الوزير لمواقع محطات الخط والتي بدأها  بمحطة الغردقة (محطة للقطار السريع)  والتي تم اختيار موقعها في موقع متوسط بين الكتلة السكنية والمزارات السياحية والشواطئ بما يخدم قاطني مدينة الغردقة والمترددين عليها من السائحين وخدمة مطار الغردقة ومحطة سهل حشيش(محطة للقطار الإقليمي) والتي تم اختيارها اقرب ما يكون للمناطق السياحية في سهل حشيش  ومحطة سفاجا (محطة للقطار السريع) التي ستخدم حركة الركاب وخدمة نقل البضائع من وإلى ميناء سفاجا من خلال وصلة و ارصفة الشحن  لميناء سفاجا البحري.

و أشار الوزير إلى أن الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع   يعتبر جزءاً من الممر اللوجيستي التنموي ( سفاجا /قنا/ ابوطرطور ) وسيساهم في ربط محافظات الصعيد بمحافظة البحر الأحمر من خلال محطة قنا التبادلية بين الخطين الثاني والثالث من الشبكة بالاضافة الى الربط مع شبكة السكك الحديدية القائمة أيضا في منطقة قنا كما سيخدم  حركة  السياحية  حيث سيربط  بين المناطق السياحية بأنواعها ( سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة وسهل حشيش  والسياحة الثقافية والتاريخية فى الأقصر  ) بالإضافة إلى أن  استخدام المحطات التبادلية مع الخط الثاني  بما يمكن السائح من الوصول إلى  كل من أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية بجنوب مصر وبدير المحرق بأسيوط ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة.

وأضاف أن الخط سيساهم أيضا  في الخدمات اللوجستية وعملية  نقل البضائع مثل  نقل منتجات جنوب الصعيد و الوادى الجديد  من و إلى ميناء سفاجا مثل  صادرات الفوسفات  بالوادى الجديد و والألومنيوم فى نجع حمادي وكذلك الحاصلات الزراعية من شرق العويات وتوشكى إلى ميناء سفاجا عبر أسوان وقنا حيث سيربط الخط  ميناء سفاجا ومطار الغردقة بشبكة القطار الكهربائي السريع كما سيساهم   في تحقيق التنمية المستدامة بالمشروع القومي بمنطقة المثلث الذهبي وتشجيع أهالي المحافظات الأخرى للإنتقال إلى محافظة البحر الأحمر للعمل والسكن والسياحة وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المحافظة.

جدير بالذكر أن شبكة  القطار الكهربائى السريع الجاري  المخطط انشائها يبلغ اطوالها 2250 كم ومكونة من أربعة خطوط وجاري حاليا انشاء  3 خطوط منها  بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم وتبلغ السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 6 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 12 قطاراً بسرعة 160 كم /س، و6 جرار لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد وحيث  أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.

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