عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة منافذ بيع التذاكر|السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في ثاني أيام عيد الفطر

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، انتظام حركة جداول تشغيل رحلات القطارات وانتظام مواعيد قيامها، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة على المتابعة الدورية والمستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط من رئيس وقيادات الهيئة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية.

وشددت الهيئة على تواجد قيادات الهيئة بالمحطات المختلفة لاتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري.

يذكر أن هيئة سكك حديد مصر قررت تشغيل عدد 10 قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية الشغالة والمدرجة بجداول التشغيل اليومى وذلك خلال الفترة من  6 / 4 /2024  إلى  18 /4  /2024  ، بمناسبة عيد الفطر المبارك بإجمالى عدد 140 قطارًا إضافياً والتى تتضمن حوالى 115 ألف مقعد ، بالإضافة إلى عربات العلاوة.

كما قررت الهيئة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية مع وضرورة  تواجد القيادات ومتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط

بالاضافة الى زيادة منافذ بيع التذاكر وتشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة.

وشملت مواعيد القطارات الإضافية بمناسية عيد الفطر المبارك الإضافية لعام ٢٠٢٤ :
- إعتباراً من يوم 6 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1940 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2023 يقوم من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:10.
- إعتباراً من يوم 7 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفه برقم 1941 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة الساعة 11:10 
- إعتباراً من أ من يوم 6 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1942 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 18:30 يصل أسوان الساعة 07:05 
- إعتباراً من يوم 7 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 19:50 يصل القاهرة الساعة 08:40 
- إعتباراً من ليلة 6-7 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1944 من القاهرة / أسـوان حتى ليلة 18-19 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 12:40 يصل أسوان الساعة 13:45 
- إعتباراً من يوم 8 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1945 من أسوان / القاهرة حتى يوم 20 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 10:30 يصل القاهرة الساعة 23:05 
- يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1948 من الإسكندرية / أسوان يوم 7 أبريل 2024 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 يصل أسوان الساعة 03:55 
- تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1949 من أسوان / الإسكندرية يوم 13 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل الإسكندرية الساعة00:50 
- يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1946 من القاهرة / أسوان يوم 8 أبريل 2024 فقط يقوم من القاهرة الساعة 17:00 يصل أسوان الساعة 05:10 
- يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1947 من أسوان / القاهرة يوم 12 أبريل 2024 فقط يقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل القاهرة الساعة 21:35

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

غياب أبرز نجومه.. صدمة للجهاز الفني في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

هدايا المصريين في عيد الفطر.. منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

شوف بقوا بكام| مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض في العيد… تفاصيل

اعرف الزيادة هتبقى كام| هذا موعد صرف مرتبات أبريل 2024

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

ترشيحاتنا

زيادة منافذ بيع التذاكر|السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في ثاني أيام عيد الفطر

مسؤول: أمريكا تستبعد تورطها في حرب ضد إيران

مخاوف من هجوم الصين على دول العالم بكمبيوتر.. ما القصة؟

دعاء ثالث أيام العيد لقضاء الحاجة وفك الكرب.. اغتنمه بـ5 كلمات الآن

بـ 50 جنيهًا.. أسرع طريقة لاستخراج قسيمة زواج من ماكينة الأحوال المدنية

95 % نسبة الإشغال في فنادق البحر الأحمر ومرسى علم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوزن زائد .. شاهيناز تصدم متابعيها في أحدث ظهور

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة العيد

جمبسوت أبيض.. خطبة البلوجر مريم سيف تشعل السوشيال ميديا

خاتم المداح.. أسرار الحجر الموجود فيه وحقيقة تأثيره على الجن

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ