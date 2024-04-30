206 فرصة عمل| مترو الأنفاق تعلن عن وظائف جديدة بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT.. الشروط وكيفية التقديم

فرص عمل مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT.. أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن فرص عمل بعدد من الوظائف المختلفة بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وكشفت الهيئة القومية للأنفاق أن التقديم للوظائف ابتداءً من يوم غد الأربعاء 1 من مايو وحتي يوم الخميس 16 من مايو.

وتضمن الأعلان وجود 206 فرصة عمل مختلفة بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، والتي منها وظائف فنية مثل فني الإشارات والاتصالات والكهرباء وصيانة ميكانيكية وصيانة جرارات السكة الحديد وصيانة موقع وصيانة أنظمة التذاكر، ويرصد لكم موقع "صدي البلد" الاخباري تفاصيل الوظائف المطلوبة وكيفية التقديم في السطور التالية.

متطلبات وظائف القطار الكهربائي الخفيف

وكشفت الهيئة القومية للأنفاق، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن متطلبات وظائف مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، والتي تشمل الأتي:

- معرفة بصيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية.

- حاصل على دبلوم فني صناعي أو معهد فني صناعي أو بكالوريوس فني صناعي في مجال الوظيفة.

- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

- ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 عامًا.

- أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- القدرة على تحمل المسئولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوي، والالتزام باللوائح والقوانين.

- ليس لديه سجلات جنائية.

- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة ولا يعاني من ضعف الرؤية أو عمى الألوان.

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

206 فرصة عمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف

وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق في منشورها، عن احتياجها إلي 30 عامل فني إشارات، و12 عامل فني اتصالات، والتي تتمثل مسئوليات عملهم في الصيانة الوقائية، وكشف الأعمال وإصلاحها، والأعمال المتعلقة بالصيانة لأنظمة اتصالات وإشارات السكك الحديدية.

وتابع الإعلان عن احتياج عامل فني كهرباء، و5 عمال فني صيانة ميكانيكية، و4 عمال فني صيانة جرارات السكة الحديد، و3 عمال فني صيانة موقع، وعامل فني صيانة أنظمة التذاكر، و2 عمال فني كهرباء أنظمة التذاكر، و12 عامل فني ميكانيكي، و88 عامل فني كهرباء - شبكات كهربائية جهد عالي، و48 عامل صيانة (مساعد فني).

الأوراق المطلوبة للتقديم

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، فيجب ارفاق المستندات التالية:

- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادات الخبرة إن وجد.

- شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها.

- عدد 2 صورة شخصية 6x4.

ويتم تقديم الطلبات مرفق بها المستندات المطلوبة، في ظرف موضح عليه أسم الوظيفة والقسم التابع لها، وذلك داخل بمبنى الهيئة القومية للأنفاق بميدان رمسيس خلال الفترة من 1/5/2024 إلي 16/5/2024 (فيما عدا العطلات الرسمية).

مشروع القطار الكهربائي الخفيف والخط الثالث للمترو

وفي سياق متصل، يعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف).

حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر، ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية.

ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد، ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل، كما يشتمل هذا الخط على ورشة على مساحة 65 فدانا مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطاراً.