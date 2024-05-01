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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة القاهرة.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  تفاصيل الوظائف الجديدة المطلوبة في جامعة القاهرة، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا تفاصيل ومواعيد التقديم في الوظائف. 


الوظائف المطلوبة:

33 طبيب أسنان مقيم لوظائف طب الأسنان.

ويشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف ما يلي:

أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب الأسنان من جامعة القاهرة بتقدير امتياز أو جيد جدا  وجيد.

- أن يكون مستوفيا للشروط الواردة طبقا للقرار الوزاري رقم 1161 بتاريخ 30 مايو 2011 للائحة الأساسية للأطباء المقيمين أسنان - بالمستشفيات الجامعية.

- ألا يكون قد مضي علية أكثر من سنتين من تاريخ الانتهاء من مدة الامتياز.

- أن يكون قد أمضى سنه الامتياز كاملة.

- لا يعتبر التعيين في وظيفة طبيب مقيم مؤهلًا بذاته للتعيين في وظائف معاوني هيئة التدريس

المستندات المطلوبة:

1- شهادة التخرج (أصل + صورة).

2- شهادة الامتياز (أصل + صورة).

3- شهادة الميلاد بالحاسب الآلي.

4- تصريح مزولة المهنة.

5- الموقف من التجنيد.

6- موافقة جهة العمل.

7- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

التقديم في وظائف جامعة القاهرة

تقدم الطلبات باليد باسم الدكتور عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفى – جامعة القاهرة، إلى إدارة شئون الأطباء بمستشفى طب الأسنان التعليمي – جامعة القاهرة الدور الثالث شارع السرايا نهاية كوبري الجامعة في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ النشر.

مواعيد التقديم

طبقا لإعلان بوابة الوظائف يبدأ التقديم من اليوم 30 أبريل وحتى 14 مايو 2024.

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