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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: ترامب لم يحسم قراره بشأن ضرب إيران.. وإسرائيل ستتلقى إخطارًا مسبقًا حال تنفيذ الهجوم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية رشاد الجلوي

أفاد موقع «واللا» الإسرائيلي بأن إسرائيل ستتلقى تحذيرًا مسبقًا من الولايات المتحدة في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم عسكري على إيران.

ونقل الموقع، عن مسؤولين، أن التنسيق الأمني بين إسرائيل ووزارة الحرب الأمريكية «البنتاجون» بلغ مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي تطورات محتملة.

وتأتي هذه التطورات في وقت لم يحسم فيه ترامب قراره بشأن استئناف الضربات على إيران، إذ أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس لم يتخذ قرارًا نهائيًا، فيما أشار ترامب إلى رغبته في منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية.

وكان موقع «أكسيوس» قد ذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حث ترامب على استئناف الضربات ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بينما يفضل الرئيس الأمريكي التريث لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.

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