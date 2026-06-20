أسرع مكرونة كريمي بالدجاج في 15 دقيقة.. طعم المطاعم بمكونات اقتصادية

وصفة مكرونة كريمي بالدجاج في 15 دقيقة، تعتبر المكرونة الكريمي بالدجاج من أكثر الأكلات السريعة المحبوبة، لأنها تجمع بين الطعم الغني والقوام الكريمي الشهي وسهولة التحضير.

أسرع مكرونة كريمي بالدجاج في 15 دقيقة فقط

الأجمل أنها لا تحتاج وقت طويل أو مكونات معقدة، ويمكن تحضيرها في 15 دقيقة فقط وكأنها من أشهر المطاعم، للشيف سارة الحافظ.

المكونات لعمل مكرونة كريمي بالدجاج في 15 دقيقة فقط

2 كوب مكرونة بيني أو أي نوع متوفر

1 صدر دجاج مقطع مكعبات صغيرة

2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت

2 فص ثوم مفروم

1 كوب كريمة طبخ أو كريمة لباني

نصف كوب حليب

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة أوريجانو أو زعتر اختياري

جبنة للتقديم

طريقة التحضير خطوة بخطوة في 15 دقيقة

مكرونة

1. سلق المكرونة

في قدر به ماء مغلي مملح، اسلقي المكرونة لمدة 8–10 دقائق حتى تنضج، ثم صفيها واتركيها جانبًا مع رشة زيت خفيفة حتى لا تلتصق.

2. تجهيز الدجاج

في طاسة على النار، ضعي الزبدة أو الزيت، ثم أضيفي مكعبات الدجاج مع الملح والفلفل والبابريكا.

قلّبي جيدًا حتى يتغير لون الدجاج ويصبح ذهبيًا وينضج تمامًا.

3. إضافة الثوم

أضيفي الثوم المفروم إلى الدجاج وقلّبيه لمدة دقيقة واحدة فقط حتى تظهر رائحته دون أن يحترق.

4. تحضير الصوص الكريمي

أضيفي الكريمة مع الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يتكون صوص كريمي ناعم ومتجانس.

يمكنك التحكم في القوام:

* لو تحبيه ثقيل زودي الكريمة

* لو خفيف زودي قليل من الحليب

5. دمج المكونات

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصوص والدجاج، وقلّبي جيدًا حتى تتغطى كل حبة مكرونة بالصوص الكريمي.

6. التقديم

ارفعي المكرونة من على النار وقدميها ساخنة مع رشة جبنة موزاريلا أو بارميزان على الوجه، ويمكن إضافة بقدونس مفروم لمذاق وشكل أفضل.

أسرار نجاح الوصفة زي المطاعم

* لا تتركي الثوم يتحمر زيادة حتى لا يعطي طعم مر

* لا تكثري من الحليب حتى لا يصبح الصوص خفيفًا جدًا

* يمكن إضافة مشروم أو فلفل ألوان لزيادة الطعم والقيمة الغذائية

* استخدام الزبدة بدل الزيت يعطي طعم أغنى مثل المطاعم

لماذا هذه الوصفة مميزة؟

هذه الوصفة مناسبة للأيام السريعة، حيث تجمع بين: