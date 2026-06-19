شريف الشوباشي: الإخوان يستفيدون من أجواء الحرية في أوروبا ولا يسيطرون على الدول

قال الكاتب والمفكر شريف الشوباشي إن جماعة الإخوان والتنظيمات ذات التوجه الإسلامي تجد مساحة من الحركة داخل بعض الدول الأوروبية، خاصة في مدن مثل لندن وباريس، لكنها لا تمتلك أي سيطرة على مؤسسات تلك الدول أو أنظمتها السياسية.

وأوضح أن وجود هذه الجماعات يرتبط بطبيعة المجتمعات الأوروبية التي تسمح بدرجة واسعة من الحرية في العمل والتعبير.

المسلمين في أوروبا وإبراز الهوية

وأشار الشوباشي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “نظرة” على قناة صدى البلد، إلى أن المسلمين في أوروبا يسعون غالبًا إلى إبراز هويتهم الدينية والثقافية باعتبارهم أقلية داخل تلك المجتمعات.

وأضاف أن هذا الوضع يجعل بعض التيارات الدينية أكثر حضورًا في الفضاء العام، دون أن يعني ذلك وجود نفوذ سياسي حقيقي لها.

السياسة الأوروبية بين الحرية والانتخابات

وأكد المفكر أن الدول الأوروبية لا تتبنى سياسات قمع أو حظر كخيار أول في التعامل مع هذه الظواهر، مشيرًا إلى أن التيارات اليسارية في فرنسا ترفض التضييق على المسلمين انطلاقًا من مبادئ الحريات العامة.

ولفت إلى أن الاعتبارات الانتخابية تلعب دورًا مهمًا، في ظل وجود كتلة تصويتية كبيرة من المسلمين داخل أوروبا، وهو ما يجعل الأحزاب السياسية حريصة على عدم خسارة هذا الصوت.

مثال من السياسة الإيطالية

واستشهد الشوباشي برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، موضحًا أنها رغم تصنيفها ضمن اليمين المتشدد، لم تنفذ الوعود التي أُثيرت بشأن طرد المسلمين بعد وصولها إلى السلطة.

وأشار إلى أن الواقع السياسي في أوروبا يختلف عن الشعارات الانتخابية في كثير من الأحيان.

الإخوان والاستفادة من مناخ الحرية

واختتم الشوباشي تصريحاته بالتأكيد على أن المشكلة لا تكمن في تهديد مباشر للدول الأوروبية من جانب جماعة الإخوان، وإنما في استفادتهم من مناخ الحرية هناك في جمع التبرعات وتوسيع نشاطهم.

وأوضح أن هذا النشاط قد يشكل تأثيرًا غير مباشر على بعض الدول، وعلى رأسها الدولة المصرية، من خلال دعم شبكات تنظيمية أو فكرية خارج الحدود.