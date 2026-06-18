طارق حجي: مواجهة الإخوان تبدأ بالتعليم والوعي وليس بالحلول الأمنية فقط

أكد طارق حجي، المفكر والباحث أن التصدي لجماعة الإخوان المسلمين لا يمكن أن يعتمد فقط على الحلول الأمنية أو السياسية، مشددًا على أن المواجهة الحقيقية تستند إلى مشروع طويل المدى يركز على تطوير التعليم وترسيخ الوعي داخل المجتمع.

وقال حجي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الإدارة الأمريكية خلال فترة حكم الإخوان لم تكن تتبنى موقفًا عدائيًا تجاه الجماعة، بل كانت ترى إمكانية التعامل معها والتوصل إلى تفاهمات مشتركة.

طبيعة إدارتها للمشهد السياسي

وتابع أن التطورات التي شهدتها مصر في عام 2013 جاءت على خلاف توقعاته، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن حكم جماعة الإخوان المسلمين قد يستمر لسنوات طويلة، في ظل تمسك الجماعة بالسلطة وطبيعة إدارتها للمشهد السياسي آنذاك.