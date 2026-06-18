طارق حجي: 30 يونيو غيّرت مسار الدولة المصرية وحسمت مستقبل الحكم

أكد طارق حجي، المفكر والباحث المصري، أن التطورات التي شهدتها مصر في عام 2013 جاءت على خلاف توقعاته، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن حكم جماعة الإخوان المسلمين قد يستمر لسنوات طويلة، في ظل تمسك الجماعة بالسلطة وطبيعة إدارتها للمشهد السياسي آنذاك.

وقال حجي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه كان يتخوف من تأخر الوصول إلى نموذج الدولة المدنية لعقود، إلا أن الأحداث التي بدأت في ثورة 30 يونيو 2013 وانتهت بـإجراءات 3 يوليو 2013 أحدثت تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي.

حماية مطالب المحتجين

وأشار إلى أن دور القوات المسلحة المصرية كان داعمًا للحراك الشعبي وليس بديلًا عنه، معتبرًا أن تدخلها أسهم في حماية مطالب المحتجين ومنع تفاقم الصراع السياسي.