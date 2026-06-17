قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الكوم الأحمر»: حمزة عبدالكريم لعب عندنا 3 سنوات ونصف.. وانتقل للأهلي في 2020
هل يجوز الجمع بين نية كفارة اليمين وصيام عاشوراء؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
ضياء رشوان: صدامات الدولة مع الإخوان بدأت منذ الأربعينيات.. وإرهاب ما بعد 2013 كان الأكثر عنفًا | فيديو
عقب هبوط قوي .. ارتفاع سعر الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء في الأسواق
الأعلى سعرًا .. جرام الذهب عيار 24 الآن
الأمم المتحدة: انخفاض تبادل إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال
«شبانة»: «فيفا» يستهدف الربح من كل تفصيلة في كأس العالم بما فيها استراحة شرب المياه
رمضان السيد: منتخب مصر استحق الفوز على بلجيكا.. وإمام عاشور ومرموش أضاعا فرصًا مُحققة
دعاء شهر المحرم 1448.. أفضل الأدعية المستحبة مع بداية العام الهجري الجديد
انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضياء رشوان: صدامات الدولة مع الإخوان بدأت منذ الأربعينيات.. وإرهاب ما بعد 2013 كان الأكثر عنفًا | فيديو

ضياء رشوان
ضياء رشوان
محمد البدوي

أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن تاريخ العلاقة بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان شهد عدة محطات رئيسية من الصدام بدأت منذ أربعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن هذه المواجهات ارتبطت بأحداث سياسية وأمنية تركت تأثيرًا كبيرًا على مسار العلاقة بين الطرفين.

اغتيال رئيس الوزراء المصري

وأوضح رشوان، خلال لقاء عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن أبرز محطات الصدام بدأت عقب اغتيال رئيس الوزراء المصري النقراشي باشا في نهاية الأربعينيات، ثم تلتها مواجهة جديدة بعد محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954، وصولًا إلى أزمة عام 1965 المرتبطة بتنظيم سيد قطب والتنظيم الخاص، باعتبارها من أبرز المراحل التي شهدت توترًا بين الدولة والجماعة.

وأشار إلى أنه بعد حادث اغتيال النقراشي باشا ثم اغتيال حسن البنا، دخلت العلاقة في مرحلة من الصراع المعقد الذي لم تكن تفاصيله واضحة بشكل كامل، لافتًا إلى أن الفترة التي أعقبت عام 1952 شهدت محاولة من جانب جمال عبد الناصر لاستيعاب مختلف التيارات السياسية الموجودة خارج الإطار الملكي التقليدي، بما في ذلك التيارات اليسارية والشيوعية وجماعة الإخوان.

رغبة الإخوان في فرض نفوذهم

وأضاف رشوان أن هذا المسار لم يستمر بسبب رغبة الإخوان في فرض نفوذهم السياسي، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلافات وانتهى بمحاولة اغتيال عبد الناصر في الإسكندرية عام 1954، أعقبها دخول الجماعة والدولة في مرحلة جديدة من الصدام.

مستوى العنف والإرهاب ال

وأكد أن تلك المواجهات التاريخية، رغم حدتها وتأثيرها، لم تشهد مستوى العنف والإرهاب الذي ظهر عقب أحداث 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى أن المرحلة التي تلت عام 2013 اتسمت بنمط مختلف من الأعمال الإرهابية التي لم تعرفها مصر في مراحل الصدام السابقة.

ضياء رشوان الإخوان جماعة الإخوان جمال عبد الناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة .. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

جيريمي دوكو

أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب

مستشفى الشاطبي

بعد حادث مستشفى الشاطبي | شهادات جديدة من داخل غرفة الولادة عن مشاهد صادمة .. الكواليس الكاملة

التصالح في مخالفات البناء

أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

أتوبيس الساعة 12

أتوبيس الساعة 12 من الرعب على السوشيال ميديا إلى كواليس السينما .. القصة الكاملة

الزمالك

الزمالك يقترب من إنهاء أزمة القيد.. حسم 3 قضايا جديدة والإعلان الرسمي خلال ساعات

حمزة عبد الكريم

الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة حمزة عبد الكريم.. ويهدد الأهلي بالتصعيد القانوني

ترشيحاتنا

المتهمين

خلاف على تحميل الركاب.. سائقون يعتدون على زميلهم بالسلاح الأبيض بالدقهلية

الطفلة تيا

ننشر التقرير الطبي للطفلة تيا ضحية السقوط بمدرسة خاصة في شبرا الخيمة

المتهمين

عايزين مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتلاء شخص منبر زاوية والسخرية من النساء

بالصور

الصيام يُحسّن صحة اللثة ويُقلّل الالتهابات.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات
الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات
الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات

علاقة صادمة بين أدوية الكوليسترول وهشاشة العظام لدى كبار السن .. دراسة توضح

فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول
فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول
فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه.. حلوى صيفية مُنعشة

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه

أبيض × أسود.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة وبسيطة عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد