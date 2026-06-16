ضياء رشوان: سلوك إسرائيل تجاه أي اتفاق مع إيران يرتبط بالموقف الأمريكي وإرادة التصعيد

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، إن الحسم في كيفية تصرف إسرائيل إزاء الاتفاق بين أمريكا وإيران أمر صعب، لكن الحسم في كيفية تفكير إسرائيل أسهل، فإسرائيل، سواء على مستوى صناع القرار أو المجتمع، تشهد نسبة مرتفعة من التأييد للتوجهات المتطرفة تجاه لبنان أولًا وإيران ثانيًا، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

العمليات العسكرية الكبرى

وأضاف خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية: "بالتالي، فإن ترجمة هذا الدعم المجتمعي إلى سياسات لدى الحكومة والمعارضة أمر وارد، ويبقى السؤال الأساسي: هل ستتخذ الإدارة الأمريكية موقف الحسم الذي يمنع إسرائيل من كسر الاتفاق بما يخل به، بما في ذلك العمليات العسكرية الكبرى؟.

وتابع: "لإسرائيل أساليب أخرى، أبرزها الاغتيالات؛ فهناك اغتيالات صاخبة وأخرى صامتة، وقد تتجنب إسرائيل العمليات الصاخبة، لكنها قد تلجأ إلى الاغتيالات الصامتة التي تبدو كأنها حوادث داخلية، لكنها تُنسب إليها، خصوصًا في إيران، عبر استهداف قيادات كبرى".

وواصل: "من المتوقع أن يؤدي أي اتفاق إلى حالة من الاسترخاء الأمني والسياسي داخل إيران، لكن السؤال يبقى: هل تستطيع إسرائيل توجيه ضربات كبرى؟ هي قادرة على ذلك، لكن المسألة تتوقف على الإرادة السياسية الإسرائيلية، والتي بدورها مرتبطة إلى حد كبير بالموقف الأمريكي، وأظن أن الرئيس الأمريكي، بنسبة كبيرة، لن يسمح بذلك".