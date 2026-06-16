رشوان: الأزمات الإقليمية جعلت حضور مصر في قمة السبع ضرورة وشراكة لا مجاملة

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، إن حضور الرئيس السيسي قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية ليس حضورًا شكليًا، ولم يذهب مع أشقائه العرب بصفة ضيف شرف.

محفل دولي ضخم

وأضاف خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية: "اليوم كان هناك اجتماع «7+3»، وهي الدول السبع الكبرى مع ثلاث دول عربية هي: مصر والإمارات وقطر، وبالتالي فإننا الآن شركاء في محفل دولي ضخم، هو الأكبر اقتصاديًا في العالم، ليس من الزاوية الاقتصادية فقط، ولكن من زاوية تأثيره في الاقتصاد".

وأوضح أن هذا العالم المتقدم كله، وفي مقدمته دول مجموعة السبع الكبرى، اهتز اهتزازًا غير مسبوق بسبب الأزمة السياسية والعسكرية التي نشأت في المنطقة وما حولها، وإن دعوة الرئيس السيسي، ومعه الزعيمان العربيان، إلى حضور هذا التجمع الاقتصادي الأكبر في العالم تؤكد أن السياسة باتت الآن خطرًا داهمًا بكل معانيها، وأن هذه الدول الثلاث تمثل هذه المنطقة المشتعلة التي تؤثر في الاقتصاد، وبالتالي لا مناص من أن تكون شريكًا لا ضيفًا، وهذا معنى مهم يجب أن نلمسه.