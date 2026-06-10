حلم توراتي.. ضياء رشوان يكشف مخططا إسرائيليا خبيثا في المنطقة

أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، أنه هناك حلم إسرائيلي توراتي تسعى إسرائيل ان تنفذه في منطقة الشرق الأوسط .



وقال ضياء رشوان في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" تل ابيب لديها خطة إسرائيل الكبرى والتوسع جغرافيا في محيطها ".

وتابع ضياء رشوان :" إسرائيل تسببت في فوضى في الشرق الأوسط بالتصعيد العسكري في المنطقة وشن حربا ضد إيران ".

وأكمل ضياء رشوان :" نتنياهو تصور انه قادر على إخضاع دولة بحجم إيران ".

وتابع ضياء رشوان :" ترامب يسعى إلى التوصل إلى اتفاق عظيم بشان إيران لكن المعركة بين إيران وإسرائيل صفرية ومن الصعب التوصل لاتفاق وإسرائيل تحاول إفساد أي اتفاق ".

