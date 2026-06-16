ضياء رشوان : حماية أمن الخليج واجب عربي.. وإعادة تأسيس الجامعة العربية ضرورة

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، إن "حماية أمن الخليج واجب عربي الآن، أما كيفية إدارة ذلك، فأنا لا أعرف، لكن لا بد أن تكون هناك إدارة تفصيلية لهذا الأمر".

مبادئ وتفاصيل راسخة

وأضاف خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية: "لدينا فرصة مهمة مع الأمانة العامة الجديدة لجامعة الدول العربية اعتبارًا من الأول من يوليو، برئاسة السفير نبيل فهمي، وأظن أن من الواجب إعادة تأسيس، لا نسف، ما قامت عليه جامعة الدول العربية؛ فهناك مبادئ وتفاصيل راسخة، المبادئ ما زالت قائمة، لكنني أرى أن من واجب الأمين العام الجديد الآن، وأظنه منتبهًا إلى ذلك، بالتعاون مع الدول العربية، إعادة تأسيس الجامعة العربية على أسس تتوافق مع ما نحن عليه الآن".

الأمن القومي العربي

وتابع: "هناك معطيات جديدة لم تكن موجودة من قبل، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار بما يحقق الأمن القومي العربي، فعام 1945 ليس عام 2026؛ إذ إن التحديات التي ظهرت اليوم جديدة، كما أن الدول الفاعلة الكبرى في المنطقة لم تكن موجودة أصلًا آنذاك، أو كانت مختبئة، أما إسرائيل فلم تكن موجودة أصلًا في ذلك التاريخ".