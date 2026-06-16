ضياء رشوان: تحولات الشرق الأوسط ستؤثر لعقود.. وإعادة الترتيب أصبحت ضرورة

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، إن الشرق الأوسط يُعاد تشكيله، "لدينا خليج عربي، ومعه دول شقيقة أخرى مثل الأردن والعراق، أصيبت بأضرار كبيرة، وهذه الأضرار لا تقتصر على الأمن والسلم الحاليين، بل ستؤثر أيضًا في المستقبل، وفي الذهنية والصورة العامة".

الوصول إلى اتفاق

وأضاف خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية: "هناك دولة كبيرة هي إيران، نجحت بعد كل هذه الأسابيع من العدوان أو الحرب في الوصول إلى اتفاق يبدو أنه متزامن مع هذه التطورات، ولدينا دولة معتدية لم تتوقف عن الاعتداء طوال تاريخها، وهي إسرائيل، كما أن هناك دولًا كانت على الحافة؛ فتركيا كانت قريبة جدًا من الشرق الأوسط، وباكستان كانت بعيدة ثم اقتربت الآن".

وتابع: "إذن، المنطقة الآن يُعاد تشكيلها، وهذه إعادة التشكيل ستؤثر في العقود القادمة، والسؤال هو: كيف يواجه العرب، ومعهم مصر، المستقبل القادم في ظل هذه التحولات؟".

إعادة الترتيب أصبحت واجبة

وواصل: "إذا واجهوا هذا الواقع بالحلول التقليدية التي أفضت إلى ما أفضت إليه في الأزمة الحالية، فإننا سنخسر كثيرًا، فما هذه الحلول التقليدية؟ لقد رأينا أن الولايات المتحدة لم تكن مصدر حماية بقدر ما كانت، في بعض الأحيان، سببًا في الاستهداف، ورأينا أن إسرائيل كلما أُفسح لها شبر امتدت ذراعها أكثر، كما رأينا أن تخلي الدول العربية عن بعضها بعضًا، وليس المقصود هنا المعنى العاطفي فقط، كانت له تبعات واضحة، وبالتالي، فإن خلاصة هذه الأزمة هي أن إعادة الترتيب أصبحت واجبة".