ضياء رشوان : مصر رفضت دون تردد الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، إن تحرك مصر الخارجي في الإقليم يحكمه الدستور المصري، موضحًا، أن الدستور ينص على أن مصر جزء من الأمة العربية والقارة الأفريقية والعالم الإسلامي.

الأزمات تختبر الحقيقة

وأضاف خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية: "هذه ليست مجرد صياغات نظرية مكتوبة في الدستور، ولكنها تمثل تحركا على الأرض يفرض نفسه ويظهر أمامنا في كل الأزمات، وعندما تندلع هذه الأزمات تختبر الحقيقة".

الأمن القومي العربي

وتابع، أن مصر ترى أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهناك أجزاء من العالم العربي عندما تتعرض للخطر أو التهديد، تؤكد مصر أكثر على هذا المبدأ، ومن بين هذه المناطق الخليج العربي.

وأوضح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد رفض مصر دون أي تردد كل الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج، وكانت هذه الاعتداءات من إيران، مشددًا، على أن حسابات إيران كانت غير موفقة عندما استهدفت دول الخليج.