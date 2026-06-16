ضياء رشوان: ما بعد 30 يونيو شهد تحولًا جذريًا في طبيعة العنف المرتبط بالإخوان

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، إنه بين عامي 1954 و1965 لم يكن هناك نشاط إرهابي علني لجماعة الإخوان، بل كان التنظيم يعمل بشكل سري ويعيد بناء نفسه، حتى محاولة 1965 التي أعقبت خروج سيد قطب من السجن.

استخدام واسع للعنف

وأضاف خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن مرحلة ما بعد 30 يونيو مختلفة تمامًا، حيث ظهر استخدام واسع للعنف بعد سقوط التنظيم، ما أغلق أي إمكانية للحوار معه، معتبرًا أن التنظيم اليوم لم يعد كيانًا موحدًا، بل شبكات متفرقة في عدة دول.

وختم بالإشارة إلى أن ما بعد 30 يونيو شهد حجمًا كبيرًا من المواجهات الأمنية والخسائر، مؤكدًا أن الدولة المصرية واجهت تنظيمًا مسلحًا واسع الامتداد، وأن ما جرى في تلك الفترة يعكس حجم الخطر الذي كانت تواجهه الدولة.