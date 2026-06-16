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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضياء رشوان: التحركات المصرية والعربية أسهمت في رفض تهجير الفلسطينيين من غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان
محمد البدوي

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، إن ملف التهجير سيظل قائمًا ما دامت فكرة "إسرائيل الكبرى" باقية في الوعي الإسرائيلي العام، سواء على المستوى المجتمعي أو الفكري، وهذا الموضوع لن يختفي؛ فقد يقل عدد المؤيدين له أو يزيد، لكن وجوده سيبقى قائمًا.

حكومة التطرف التوراتي

وأضاف خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية: أنه في الوقت الحالي، يشكل أنصار هذه الفكرة النسبة الأكبر داخل حكومة التطرف، لكن من المرجح ألا تستمر حكومة التطرف التوراتي بعد الانتخابات المقبلة، وبالتالي قد يصبح تأثيرها المباشر في السياسة الإسرائيلية على الأرض أقل، إلا أن ذلك لا يعني أنه بمجرد رحيل نتنياهو يكون الموضوع قد انتهى، فالأمر ليس كذلك على الإطلاق.

صلب الفكر الصهيوني

وتابع: "الفكرة كامنة وموجودة في صلب الفكر الصهيوني، ولذلك يمكن أن تُبعث من جديد في أي لحظة، لكن الأهم هو ما فعلته مصر، وما تم التوصل إليه من تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدم إجبار أي فلسطيني على الخروج من غزة، وأن من يخرج طوعًا يكون له الحق في العودة".

نتائج التحركات المصرية

وأوضح أن كلمة "العودة" تتعارض تمامًا مع فكرة التهجير، وتعني عمليًا الإقرار بحق العودة، وهو من المحرمات بالنسبة للفكر الصهيوني الإسرائيلي، وهذه تُعد إحدى نتائج التحركات المصرية بالتنسيق مع الأشقاء العرب.

غزة فلسطين صلب الفكر الصهيوني الفكر الصهيوني ضياء رشوان

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