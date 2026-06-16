ضياء رشوان: لا توجد عاصمة استقبلت الفصائل الفلسطينية مثلما فعلت مصر

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، إنه لم يحدث في ليلة واحدة، ولن يتحدث عن أيام أو أسابيع، أن غابت الفصائل الفلسطينية عن مصر، بما فيها حركة حماس، موضحا أن مصر تميز دائمًا بين المصالح الاستراتيجية القومية والوطنية المصرية والعربية، وبين بعض التصرفات التي قد يقوم بها البعض وتتجاوزها فورًا.

السلطة الفلسطينية

وأكد خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية: أنه يجب أن يعلم الجميع أنه لا توجد عاصمة عربية واحدة، على مدار عشرين عامًا أو أكثر، استقبلت من الفصائل الفلسطينية، وكذلك من السلطة الفلسطينية، ما استقبلته مصر، كما أنه لا توجد، في المستقبل القريب، عاصمة عربية واحدة قادرة على استقبال هذا التنوع الفلسطيني إلا مصر، وهذا ليس إشادة بمصر، وإنما إقرار بالوقائع.

وتابع: "بالتالي، فإن هذه الوقائع تشير إلى أن مصر بصدد تحركات ومفاوضات أخرى، ولديها يقين بأنه إذا لم يُصلح البيت الفلسطيني، فمن سيحمل راية فلسطين؟ إلا أنه في حال تعدد الرايات الفلسطينية، فإن ذلك قد يقود إلى مأساة مشابهة لما حدث في عام 2006 في غزة".

وأشار إلى أن غزة تمثل نموذجًا مصغرًا؛ إذ ترك الاحتلال الإسرائيلي وراءه فيها بؤرًا عسكرية، تحولت إلى ساحات صراع وصدام مسلح.