أسعار الذهب اليوم 2 أغسطس.. عيار 21 يسجل 5930 جنيها

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 2 أغسطس.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5082 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5930 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6777 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47440 جنيها.

الأسعار الحالية فرصة مناسبة للشراء

أكد الدكتور بلال شعيب أن أسعار الذهب المتداولة حاليًا تعد مناسبة للشراء، موضحًا أن السوق ما زالت تمتلك فرصًا جيدة للراغبين في الاستثمار، في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة»، أن الارتفاعات المنتظرة لن تحدث بصورة مفاجئة، وإنما ستكون تدريجية، وهو ما يجعل الفترة الحالية ملائمة للدخول إلى سوق الذهب.