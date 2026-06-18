مصطفى بكري: المصريون شعروا بالغربة خلال حكم الإخوان.. و30 يونيو جاءت استجابة لمطالب شعبية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن جماعة الإخوان والجماعات المتحالفة معها فرضت سيطرتها على المشهد السياسي في مصر خلال فترة حكمها، مشيرًا إلى أن المواطنين آنذاك كانوا يشعرون بحالة من الاغتراب داخل وطنهم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المجتمع المصري واجه العديد من الأزمات والتحديات خلال تلك الفترة، في ظل ما وصفه بتهديدات صدرت عن بعض قيادات الجماعة تجاه المواطنين الداعين للمشاركة في مظاهرات 30 يونيو.

وتابع أن حركة “تمرد” نجحت في جمع ملايين التوقيعات، والتي اعتبرها تعبيرًا عن مطالب شعبية واسعة تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما مهد لتظاهرات 30 يونيو 2013.

مطالب الشعب

وأشار إلى أن الرهان كان على القوات المسلحة، التي لم تكن لتسمح بالمساس بمطالب الشعب أو استقرار البلاد.