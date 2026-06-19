احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

يبحث كثير من المواطنين عن طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم، خاصة مع تزايد الاعتماد على خدمات الاتصالات والرغبة في التأكد من عدم وجود أرقام أو خطوط غير معروفة مسجلة باستخدام الرقم القومي.

وفي إطار تعزيز حماية حقوق المستخدمين وتوفير مزيد من الشفافية، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن جميع الخطوط المسجلة بأسمائهم لدى شركات المحمول العاملة في السوق.

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة خدمة «أرقامي» من خلال تطبيق «My NTRA»، والتي تمكن المستخدم من التعرف على عدد الخطوط وأرقام الهاتف المسجلة باسمه باستخدام الرقم القومي.

وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود الجهاز لتنظيم سوق الاتصالات وحماية المستخدمين، خاصة أن تسجيل أي خط جديد يتطلب استخدام الرقم القومي لصاحبه وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

خطوات الاستعلام عن الخطوط المسجلة بالرقم القومي

يمكن للمواطن معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه من خلال اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق «My NTRA» عبر متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

اختيار «خدمات الأفراد» من القائمة الرئيسية.

الضغط على خدمة «أرقامي».

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

تظهر بعد ذلك جميع الخطوط المسجلة باسم صاحب الرقم القومي لدى شركات الاتصالات المختلفة داخل مصر.

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

وتوفر الخدمة وسيلة سريعة وآمنة للتحقق من ملكية الخطوط المسجلة باسم المستخدم، بما يساعد على اكتشاف أي أرقام غير معروفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي بيانات أو خطوط غير تابعة لصاحب الرقم القومي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير خدمات الاتصالات، بما يضمن حماية بيانات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإلكترونية بصورة أكثر سرعة وكفاءة.



وأثارت رواية طالب بكلية الحاسبات والمعلومات من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما كشف في مقطع فيديو متداول تفاصيل أزمة قانونية معقدة انتهت بصدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد، رغم تأكيده وأسرته عدم وجود أي صلة له بالقضية محل الاتهام.

بداية الأزمة.. خط محمول باسم الطالب

وقال الشاب، ويدعى عمرو، إن الواقعة تعود إلى عدة سنوات عندما وافق على استخراج خط هاتف محمول باسمه وبياناته الشخصية بناء على طلب أحد أصدقائه، لمساعدة شقيقة الأخير التي كانت تعمل بإحدى شركات الاتصالات لتحقيق المستهدفات المطلوبة في عملها.

وأوضح أنه لم يستخدم الخط مطلقا بعد استخراجه، ولم يقم بتركيبه في أي هاتف، معتقدا أن الأمر انتهى عند هذا الحد دون أي تبعات قانونية.

ظهور الخط في قضية مخدرات

وأضاف أن الصدمة جاءت بعد علمه بصدور حكم غيابي بالسجن المؤبد ضده، عقب ظهور الخط المسجل باسمه ضمن التحقيقات الخاصة بقضية ضبط شحنة كبيرة من المواد المخدرة، تم إحباط محاولة تهريبها داخل سيارة نقل محملة بالبصل بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأشار إلى أن أسرته فوجئت بربط اسمه بالقضية، رغم عدم علمه أو ارتباطه بأي نشاط يتعلق بالخط أو بالمتهمين في الواقعة.

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

تسليم النفس وإعادة الإجراءات

وأكد الطالب أنه بادر فور علمه بالحكم إلى تسليم نفسه للجهات المختصة وطلب إعادة إجراءات المحاكمة، مستندا إلى وثائق وأدلة رسمية تفيد بعدم وجوده في موقع الواقعة وقت حدوثها، إلى جانب انتفاء أي صلة تجمعه بالمتهمين أو المضبوطات.

وأوضح أن أسرته وفريق الدفاع يواصلان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة فحص القضية أمام المحكمة المختصة، أملا في إثبات براءته وإلغاء الحكم الصادر بحقه.

تمسك بالبراءة ومطالبات بالتحقيق

وشدد الشاب على تمسكه الكامل ببراءته وثقته في نزاهة القضاء المصري، معربا عن قلقه من تأثير القضية على مستقبله الدراسي وحياته المهنية، ومطالبا بإعادة التدقيق في جميع ملابسات القضية للوصول إلى الحقيقة.

تفاعل واسع وتحذيرات للمواطنين

وأثارت الواقعة موجة كبيرة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير من المستخدمين بضرورة التحقق من جميع تفاصيل القضية وضمان حصول الشاب على حقه القانوني الكامل.