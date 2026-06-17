محافظ الغربية يُنهي شكوى مواطنة ويوجه بتعديل خط الصرف وفق منسوب منزلها

استمع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، إلى شكوى إحدى المواطنات من قرية سملّا التابعة لمركز قطور، بشأن تضررها من وجود مشكلة بالصرف الصحي الخاص بمنزلها.

توجيهات محافظ الغربية

وفور عرض الشكوى، وجّه المحافظ بسرعة فحصها على الطبيعة والتنسيق بين مركز ومدينة قطور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة والتعامل الفوري مع المشكلة.

تحرك تنفيذي عاجل

وعلى الفور، انتقلت رئيس مركز ومدينة قطور والفرق التنفيذية والفنية إلى موقع الشكوى، وتم تعديل وصله الصرف بمنزلها بما يتوافق مع منسوب الصرف الصحي العمومي.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تمثل نهج عمل ثابت داخل المحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الشكاوى حتى الانتهاء منها بشكل كامل.