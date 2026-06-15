لخدمة غرب الإسكندرية.. تشغيل خط أتوبيسات جديد محرم بك - البيطاش

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية تشغيل خط أتوبيس جديد (محرم بك – البيطاش)، بما يعزز الربط بين مناطق غرب المدينة ويدعم التوسع في وسائل النقل الأخضر.

انطلاق التشغيل التجريبي للخط الجديد

وأشارت المحافظة في بيان إلى انطلاق التشغيل التجريبي للخط الجديد الذي يخدم أحد أهم المحاور الحيوية، حيث يربط بين محرم بك والبيطاش مروراً بعدد من النقاط ذات الكثافات المرورية المرتفعة، من بينها (محطة الرمل - المنشية - وباب 10)، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتخفيف الضغط على شبكة الطرق الداخلية.

وأكد أحمد شعبان رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية أن تشغيل هذا الخط يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم وتطوير خطوط النقل العام التي تخدم مناطق غرب الإسكندرية، إلى جانب عدد من الخطوط الحيوية الأخرى، أبرزها:

🔹️خط (3) محطة الرمل – أبو تلات، بعدد 3 أتوبيسات فولفو مكيفة

🔹️خط (51) الفلكي – الهانوفيل، بعدد 5 أتوبيسات فولفو مكيفة

🔹️خط (45) المعمورة الشاطئ – الكيلو 21 دولي، بعدد 5 أتوبيسات فولفو مكيفة

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب أن الخط الجديد يعمل حاليًا ضمن المرحلة التجريبية بعدد 3 أتوبيسات كهربائية، في إطار التوسع في استخدام وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة، وسيتم خلال هذه المرحلة متابعة مؤشرات التشغيل وقياس معدلات الإقبال والكثافات، تمهيدًا لتعزيز الخط بعدد إضافي من الأتوبيسات وفقاً للاحتياجات الفعلية.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار خطتها لتحديث وتوسيع منظومة النقل العام، ورفع كفاءة الخدمة داخل مختلف الأحياء، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.