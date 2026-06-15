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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري أسوان : ضبط 106 كيلو منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعة مكى جهودها المكثفة للرقابة على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ويأتى ذلك فى ضوء خطة المرور والرقابة الدورية على الأسواق لمتابعة جودة السلع الغذائية ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 

تكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة والثلاجات.

تم تنفيذ الحملات بإشراف وتنسيق الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم ، نفذت أطباء إدارة أسوان البيطرية حملة تفتيشية مكبرة إستهدفت محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة داخل نطاق المدينة .

ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير الصالحة للإستخدام

وأسفرت الحملة التى شارك فيها الدكتور صلاح إسماعيل رئيس قسم التفتيش على اللحوم، وبالتعاون مع الأستاذ محمود أحمد مفتش هيئة سلامة الغذاء بأسوان، عن ضبط كميات من المنتجات غير الصالحة للإستخدام بإجمالى 106 كجم  ، تضمنت 73 كجم دواجن، و19 كجم مصنعات لحوم، و10 كجم كبدة، و4 كجم لحوم ضانى .

تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية

وتمثلت المخالفات فى عرض وبيع لحوم ومنتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالغش التجارى، حيث تم تحرير محضر جنحة بقسم شرطة أسوان أول، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

إستمرار الحملات الرقابية على الأسواق

التأكيد على إستمرار تنفيذ الحملات التفتيشية الدورية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ، ضمن خطة زمنية تستهدف إحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية، والتأكد من سلامتها وجودتها حفاظاً على صحة المواطنين.

تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحلات الجزارة ، حيث تمكنت إحدى الحملات من ضبط 106 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود المحافظة لضمان سلامة الغذاء ورفع مستوى الرقابة على الأسواق.

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